Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

¡Plantel completo! América podría recuperar a esta LEYENDA para el duelo ante Rayados

Las Águilas del América podrían tener de regreso a este futbolista para el duelo ante Rayados luego de un largo periodo de espera por su rehabilitación.

america-recupera-luis-malagon-vs-rayados.jpg
|X: América

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX presentará un atractivo duelo entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey, partido que tiene historia detrás y que enfrentará a dos de las escuadras que son candidatas para quedarse con el título en diciembre de este año.

Colectivamente, al América no le alcanza

Bajo este contexto, la cúpula del América ha recibido una excelente noticia toda vez que uno de sus jugadores, pilar en el tricampeonato del club hace unos años, finalmente estará de regreso, por lo que no se descarta que pueda ser titular en el compromiso ante Rayados.

¿Luis Malagón será titular en el partido entre América y Rayados?

Han pasado algunas semanas desde que Luis Ángel Malagón se recuperó por completo de la lesión en el tendón de aquiles que le impidió formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que en estos partidos ha ido a la banca luego de las actuaciones de Rodolfo Cota.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Sin embargo, y después de un periodo de adaptación y rehabilitación, todo haría indicar que Luis Ángel Malagón volverá a ser titular en el partido entre América y Rayados, mismo que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Banorte el sábado 10 de octubre a las 9 de la noche.

Cabe mencionar que, de concretarse este retorno, Luis Ángel Malagón estaría viviendo sus primeros minutos en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de la lesión que lo apartó de las canchas durante varios meses, lo cual sugiere una nueva oportunidad para el guardameta mexicano.

¿Cuáles son los números de Luis Malagón en el América?

Fue en enero del 2023 cuando el Club América confirmó la llegada de Luis Ángel Malagón proveniente de los Rayos del Necaxa, por lo que el portero ya suma casi cuatro años en la institución capitalina, tiempo en donde registra 147 partidos, 143 goles en contra y 58 vallas invictas.

Tags relacionados
Club América

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
LA MESA PROTA FECHA NUEVA.jpeg

La Mesa Protagonista

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
6 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
6 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
6 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
7 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
7 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
7 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
8 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
8 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
8 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT