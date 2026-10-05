¡Plantel completo! América podría recuperar a esta LEYENDA para el duelo ante Rayados

La Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX presentará un atractivo duelo entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey, partido que tiene historia detrás y que enfrentará a dos de las escuadras que son candidatas para quedarse con el título en diciembre de este año.

Colectivamente, al América no le alcanza

Bajo este contexto, la cúpula del América ha recibido una excelente noticia toda vez que uno de sus jugadores, pilar en el tricampeonato del club hace unos años, finalmente estará de regreso, por lo que no se descarta que pueda ser titular en el compromiso ante Rayados.

¿Luis Malagón será titular en el partido entre América y Rayados?

Han pasado algunas semanas desde que Luis Ángel Malagón se recuperó por completo de la lesión en el tendón de aquiles que le impidió formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que en estos partidos ha ido a la banca luego de las actuaciones de Rodolfo Cota.

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🚨🦅 Hoy en el Clásico Joven se planea los debuts de Ramos Mingo y Santiago Bueno así como el regreso de Luis Ángel Malagón bajo los tres postes 🧤



El escenario ideal; un Clásico pero siendo amistoso para tener todo el plantel a tope para el cierre de torneo. #America pic.twitter.com/Uozl7c2ubR — Edgar Morales (@edddgarm) October 1, 2026

Sin embargo, y después de un periodo de adaptación y rehabilitación, todo haría indicar que Luis Ángel Malagón volverá a ser titular en el partido entre América y Rayados, mismo que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Banorte el sábado 10 de octubre a las 9 de la noche.

Cabe mencionar que, de concretarse este retorno, Luis Ángel Malagón estaría viviendo sus primeros minutos en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de la lesión que lo apartó de las canchas durante varios meses, lo cual sugiere una nueva oportunidad para el guardameta mexicano.

¿Cuáles son los números de Luis Malagón en el América?

Fue en enero del 2023 cuando el Club América confirmó la llegada de Luis Ángel Malagón proveniente de los Rayos del Necaxa, por lo que el portero ya suma casi cuatro años en la institución capitalina, tiempo en donde registra 147 partidos, 143 goles en contra y 58 vallas invictas.