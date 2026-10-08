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América recupera al ‘Caballo de Hierro’ de Rafa Márquez para la Jornada 11 del Apertura 2026

Luego del parón por Fecha FIFA, el América contará con cuadro completo para la siguiente jornada

Rafael Márquez
|MEXSPORT

Escrito por: Francisco Fernández

Concluyó la Fecha FIFA y los jugadores comienzan a regresar a sus equipos tras su participación con la Selección Mexicana en donde Rafa Márquez tuvo su primera experiencia como estratega y en donde dejó claro que uno de sus hombres de confianza durante su proceso será Israel Reyes, defensa del Club América.

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Israel Reyes, el jugador con más minutos en Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA

Israel Reyes solo ha jugado 331 minutos de los 810 que se han disputado en lo que va del Apertura 2026 con el América, pero con la Selección Mexicana fue el elemento que más tiempo estuvo en cancha entre los cuatro amistoso que tuvo el combinado nacional durante esta Fecha FIFA.

En la primera convocatoria de Rafa Márquez al frente del conjunto Azteca, Reyes jugó 270 minutos, siendo titular en tres de los cuatro primeros partidos y convirtiéndose en el jugador con más tiempo en el arranque del proceso.

Israel Reyes lanzó este mensaje y muchos lo interpretaron como una indirecta para Guillermo Almada

A pesar de los malos resultados obtenidos en esta primera prueba, Reyes fue uno de los hombres más destacados teniendo participación en los partidos ante Colombia, Estados Unidos y Chile y solo perdiéndose el duelo contra Perú.

Sin embargo, en el América Reyes no ha tenido la confianza plena de parte de Guillermo Almada y solo ha sido titular en cuatro compromisos, aunque ha ido ganando minutos en los últimos encuentros de las Águilas.

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