Cruz Azul, favorito ante Pumas; Huiqui recupera a 8 futbolistas para “revivir” la final ante su rival

Comienza la cuenta regresiva para el duelo que, sin duda, se roba las miradas este fin de semana en la primera división nacional, pues Cruz Azul volverá a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas en lo que será la repetición de la final de la campaña pasada.

cruz azul

Este juego forma parte de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y está programado para iniciar este domingo en punto de las 19:00 horas en la capital del país. Para ello, Cruz Azul ha recibido gratas noticias dado que Joel Huiqui podrá recuperar a varios futbolistas.

¿Qué jugadores recupera Cruz Azul para el duelo ante Pumas?

Si bien Cruz Azul no podrá contar con Amaury Morales y Christian Jiménez, ambos canteranos cuyas lesiones los dejarán fuera por varios meses, el actual campeón de México sí tendrá de regreso a varios futbolistas luego del parón de actividades que hubo por la Fecha FIFA.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO. 🚂 NOS VEMOS EL DOMINGO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, AZULES. 💙 https://t.co/EpaR0UdMta — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 7, 2026

Los primeros dos jugadores confirmados para su retorno a La Noria son Jeremy Márquez y Erik Lira, mismos que tuvieron participación con la Selección Mexicana de Rafael Márquez. Otro elemento que estará de vuelta será Kevin Mier, quien también representó a Colombia en esta Fecha FIFA.

Amaury García y Omar Campos también estarían disponibles para el juego frente a los Pumas de la misma forma que Gabriel Fernández, quienes no estuvieron disponibles en la gira por Estados Unidos. Finalmente, los últimos dos elementos que también están de regreso tras ir a la Selección Sub-23 son Rogelio González y Emmanuel Ochoa.

¿Qué ocurre con José Paradela en Cruz Azul?

Hasta ahora, Cruz Azul desconoce si podrá contar con José Paradela después de la lesión que vivió el domingo pasado en la cancha del LA Galaxy. Una situación similar ocurre con Rodolfo Rotondi, quien todo haría indicar que tampoco estaría disponible debido a su fascitis plantar.