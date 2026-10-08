“Ni fotos nos dejaron tomar”: Tras un largo viaje, la selección de Benín estalla contra la actitud de Argentina en la despedida de Messi

Lionel Messi disputó su último partido con la Selección de Argentina el pasado martes 6 de octubre ante Benin en un partido de homenaje disputado en la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires en donde el cuadro Albiceleste se llevó la victoria por 3-0, pero donde los africanos padecieron algunas dificultades al final del encuentro.

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Técnico de Benin se queja del trato recibido en la despedida de Messi

El director técnico de Benin, Gernot Rohr, agradeció ser parte de la despedida de Lionel Messi y lo calificó como una "aventura extraordinaria", especialmente para sus jugadores más jóvenes, durante una entrevista para el medio RMC.

"Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores", dijo Rohr.

Sin embargo, lamentó el aislamiento de los jugadores argentinos al finalizar el partido y la poca hospitalidad mostrada, ya que no se les permitió acercarse a Messi ni intercambiar camisetas con el resto de jugadores del plantel albiceleste.

"Lo único malo fue que los argentinos no les dieron nada a nuestros jugadores. Ni siquiera una foto de Messi", lamentó.

Lionel Messi of Argentina during 2026 International Friendly match between Argentina vs (and) Benin at Estadio Monumental on October 06, 2026 in Buenos Aires, Argentina.|Richard Callis/Richard Callis

"Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una sola. Ni siquiera nos dejaron entrar al túnel. La seguridad impedía el paso a todo el mundo. Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros jugadores (argentinos). Lo intentamos todo, pero fue inútil", agregó.

Roth pudo conseguir una camiseta autografiada de Messi a través del técnico argentino Lionel Scaloni, pero el resto de sus jugadores no contó con la misma suerte; sin embargo, el estratega de Benin minimizó el incidente destacando que la experiencia fue fantástica.

"El resultado no era lo más importante. Para nosotros, desde el punto de vista deportivo, se trataba de aprender, de permitir que nuestros jóvenes jugadores tuvieran una experiencia internacional muy enriquecedora que nadie podría haber imaginado vivir algún día", sentenció.

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