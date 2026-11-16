El Club América aun aspira a terminar como líder del torneo Apertura 2026, pero para ello necesita ganar su último partido de la Jornada 17 ante los Tigres de la UANL y esperar el resultado entre las Chivas y el Cruz Azul que podría definir al puntero de la tabla general.

Te puede interesar: André Jardine vs. Guillermo Almada: quién tuvo mejores resultados en su primer torneo con Club América

Lo que necesita América para terminar líder del Apertura 2026

El Club América lideró a lo largo del torneo la tabla general del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero en las últimas fechas ha sufrido una recaída con cuatro partidos sin ganar en donde acumula una derrota y tres empates que han provocado que se rezague en la clasificación.

Las Águilas llegarán a la Jornada 17 en el segundo puesto de la clasificación, pero necesitarán una victoria ante los Tigres en el Volcán, combinado con una derrota o empate de Cruz Azul para terminar primeros de la tabla.

En caso de que La Máquina se lleve la victoria del Akron, los Azulcremas se quedarán a dos puntos, pero en caso de que las Chivas ganen su partido la diferencia de goles beneficiaría al América.

Incluso el empate entre el Rebaño y los Cementeros, con una victoria en Monterrey, le daría al América el primer lugar de la tabla gracias a su mejor diferencia de goles ya que actualmente las Águilas tiene una ventaja de más 15.

Te puede interesar: Pumas UNAM: los resultados que necesita para jugar la Liguilla del Apertura 2026