Así como se esperan cambios en el Club América para el Clausura 2027, la comparación entre los primeros torneos de André Jardine y Guillermo Almada permite observar las diferencias en el rendimiento del equipo durante ambas etapas. Los números de cada entrenador muestran dos panoramas distintos en la fase regular.

Mientras se prevén bajas en el América, el entrenador uruguayo todavía tiene una oportunidad para mejorar sus estadísticas antes de comenzar la Liguilla. Sin embargo, Almada llega a la última jornada del Apertura 2026 con menos puntos, más goles recibidos y sin victorias en los clásicos, en comparación con el inicio de Jardine en el Apertura 2023.

Se filtran todos los cambios que Club América planea hacer para el siguiente año (Foto: X / América)

Los números de André Jardine en su primer torneo: campeón en el Apertura 2023

André Jardine comenzó su etapa en el América con una campaña sobresaliente. En la fase regular del Apertura 2023 consiguió 40 puntos y terminó como líder general. Además, recibió solamente 14 goles y ganó los 3 clásicos.

Su rendimiento también se reflejó en la Liguilla. Las Águilas y llegaron a la final contra Tigres, donde empataron 1-1 en la ida, en el Estadio Universitario, y ganaron 3-0 en la vuelta, siendo campeones en el Estadio Azteca.

América, Apertura 2023, Liga MX during the game Cruz Azul vs America, corresponding to Round 07 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 02, 2023.



durante el partido Cruz Azul vs America, correspondiente a la Jornada 07 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 02 de Septiembre de 2023. (Juan Luis Diaz/MEXSPORT)

Con un marcador global de 4-1, el equipo de Jardine consiguió el título número 14 de su historia. Fue el primero de tres campeonatos consecutivos (tricampeonato), pues conquistó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024.

Los números de Guillermo Almada en su primer torneo: menos puntos en el Apertura 2026

El comienzo del uruguayo al frente del América presenta cifras diferentes. Después de 16 jornadas, el equipo de Almada tiene 30 puntos, recibió 23 goles y todavía no consiguió ganar un clásico.

Club América América acumula malos resultados previo a la Liguilla (X: @ClubAmerica)

El conjunto azulcrema puede llegar a 33 unidades si consigue la victoria en su visita al Estadio Universitario (El Volcán) en la Jornada 17. Aun así, quedaría por debajo de los 40 puntos que obtuvo Jardine en su primer torneo.

Almada tiene asegurado el boleto directo a la Liguilla, pero genera dudas porque el América acumula 4 partidos sin ganar, con 3 empates y 1 derrota. La comparación favorece claramente a Jardine con respecto a Almada. Sin embargo, el uruguayo tendrá oportunidad de mejorar.