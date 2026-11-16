Así como muchos se preguntan qué necesita Rayados de Monterrey para entrar a la Liguilla, los Pumas de la UNAM llegan a la última jornada del Apertura 2026 con la obligación de conseguir una victoria y esperar otros resultados.
Mientras muchos piensan qué necesitan los Xolos de Tijuana para acceder a la Fase Final, el conjunto universitario tiene un panorama todavía más complicado: Pumas suma 21 puntos, ocupa el 11º lugar y está obligado a vencer a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. Además, deberá estar pendiente de otros 3 encuentros.
¿Qué resultados necesita Pumas UNAM para clasificar a la Liguilla?
Los Pumas solamente pueden alcanzar las 24 unidades, por lo que no tienen margen de error. Un empate o una derrota ante Rayados los dejará eliminados del Apertura 2026.
- Si gana por tres o más goles: El escenario más favorable ya que así superarían a Monterrey y deberían esperar menos resultados. Luego deberían esperar solo dos resultados positivos en lugar de tres.
- Si gana por uno o dos goles: necesitarán que León pierda ante Santos Laguna, que Pachuca no derrote a Toluca y que Tijuana no le gane a Atlante.
- Si empata o pierde: Pumas queda eliminado.
El duelo en Ciudad Universitaria será determinante para ambos clubes: los universitarios necesitan ganar para seguir con posibilidades, mientras que Rayados, con 24 puntos, tiene una ventaja extra ya que depende de sí mismo.
La tabla de posiciones de los equipos que buscan entrar a la Liguilla
Así llegan los equipos que pelean por meterse entre los 8 mejores de la clasificación a la Liguilla antes de disputarse la Jornada 17 del Apertura 2026:
- 6.º lugar – Santos Laguna: 25 puntos | Diferencia de gol: +3. (J17 vs. León)
- 7.º lugar – Monterrey: 24 puntos | Diferencia de gol: +2. (J17 vs. Pumas UNAM)
- 8.º lugar – León: 23 puntos | Diferencia de gol: +2. (J17 vs. Santos Laguna)
- 9.º lugar – Pachuca: 22 puntos | Diferencia de gol: +9. (J17 vs. Toluca)
- 10.º lugar – Tijuana: 22 puntos | Diferencia de gol: +3. (J17 vs. Atlante)
- 11.º lugar – Pumas: 21 puntos | Diferencia de gol: -2. (J17 vs. Rayados).