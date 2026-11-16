Así como muchos se preguntan qué necesita Rayados de Monterrey para entrar a la Liguilla, los Pumas de la UNAM llegan a la última jornada del Apertura 2026 con la obligación de conseguir una victoria y esperar otros resultados.

Mientras muchos piensan qué necesitan los Xolos de Tijuana para acceder a la Fase Final, el conjunto universitario tiene un panorama todavía más complicado: Pumas suma 21 puntos, ocupa el 11º lugar y está obligado a vencer a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. Además, deberá estar pendiente de otros 3 encuentros.

Pumas vs Santos Pumas vs Santos (MEXSPORT)

¿Qué resultados necesita Pumas UNAM para clasificar a la Liguilla?

Los Pumas solamente pueden alcanzar las 24 unidades, por lo que no tienen margen de error. Un empate o una derrota ante Rayados los dejará eliminados del Apertura 2026.

Si gana por tres o más goles: El escenario más favorable ya que así superarían a Monterrey y deberían esperar menos resultados. Luego deberían esperar solo dos resultados positivos en lugar de tres.

El escenario más favorable ya que así superarían a Monterrey y deberían esperar menos resultados. Luego deberían esperar solo dos resultados positivos en lugar de tres. Si gana por uno o dos goles: necesitarán que León pierda ante Santos Laguna, que Pachuca no derrote a Toluca y que Tijuana no le gane a Atlante.

necesitarán que León pierda ante Santos Laguna, que Pachuca no derrote a Toluca y que Tijuana no le gane a Atlante. Si empata o pierde: Pumas queda eliminado.

¿Cuál es la peor marca de Pumas en CU? Pumas, contra la historia; esta es la peor marca que tiene como local en el Olímpico Universitario (X: Pumas)

El duelo en Ciudad Universitaria será determinante para ambos clubes: los universitarios necesitan ganar para seguir con posibilidades, mientras que Rayados, con 24 puntos, tiene una ventaja extra ya que depende de sí mismo.

esteban-solari-sera-despedido-no-califica-liguilla (Crédito: Instagram/@tano_solari)

La tabla de posiciones de los equipos que buscan entrar a la Liguilla

Así llegan los equipos que pelean por meterse entre los 8 mejores de la clasificación a la Liguilla antes de disputarse la Jornada 17 del Apertura 2026: