Se filtran todos los cambios que Club América planea hacer para el siguiente año

Así como el Club América tendrá bajas, también prepara una reestructuración que podría modificar distintas áreas de la institución a partir de 2027. La llegada de General Atlantic habría abierto una nueva etapa en el equipo azulcrema y, después de los primeros movimientos realizados durante 2026, se esperan más modificaciones en el Nido.

Aunque el América consiguió un nuevo récord, la directiva también tiene asuntos importantes por resolver. De acuerdo con información del reportero Edgar Morales, los cambios contemplan la estructura institucional, los directivos, la visión deportiva y hasta la plantilla de futbolistas.

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No solo futbolistas: habrá otros cambios en América

La reestructuración del América comenzó durante 2026 con movimientos importantes. André Jardine dejó de ser entrenador después de 3 años y 6 títulos, mientras que Diego Ramírez también salió de su cargo directivo. A esto se sumaron varias modificaciones en la plantilla durante el mercado de verano.

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Entre los movimientos que podrían presentarse aparecen cambios en la estructura del club, los puestos directivos, la visión institucional y el plantel. Uno de los nombres que está bajo la lupa es Santiago Baños, ya que podría darse su salida.

¿Qué cambios habrá con respecto a los fichajes del América?

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es la inversión que tendrá América para reforzar su plantilla. La llegada del mencionado grupo podría abrir la puerta a un nuevo capital destinado al mercado de transferencias, aunque todavía no se han confirmado cifras ni un presupuesto específico para 2027.

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El mercado de verano de 2026 dejó una muestra de los movimientos que puede realizar la institución. Las Águilas incorporaron 6 futbolistas, entre ellos Miguel Borja, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Carlos Álvarez, cuatro refuerzos que llegaron para elevar el nivel de la plantilla.

De cara al mercado invernal de 2027, la directiva tendrá la posibilidad de continuar con la renovación del equipo. No obstante, los posibles fichajes dependerán de las decisiones que se tomen en la nueva estructura deportiva y de los recursos que finalmente se destinen a las incorporaciones.