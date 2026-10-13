La frase de Andrés Guardado que lo hizo un histórico de la Selección: “Nunca fui el mejor de mi equipo ni el más talentoso, pero la disciplina y el trabajo me llevaron a donde estoy”

Andrés Guardado es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección Mexicana, por lo que Rafael Márquez vio en él un elemento importante para configurar su cuerpo técnico en este proceso que tendrá rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

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Es así como, después de un largo periodo de negociación, finalmente se concretó al Principito como uno de los auxiliares técnicos de Rafael Márquez para este proceso con la Selección Mexicana. Ahora bien, ¿cuál es la mejor frase que Andrés Guardado ha dicho en su carrera?

La mejor frase dicha por Andrés Guardado que habla de su paso por la Selección

Fue hace tres años cuando Andrés Guardado concedió una entrevista con el Portal Marca en donde concedió una serie de declaraciones que han sido escuchadas por miles de personas; sin embargo, entre estas destaca una que habla de su sentido de responsabilidad en el campo:

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“La disciplina y el trabajo pueden con cualquier cosa y pueden con el talento. Le he contado a mi hijo mil veces que nunca fui el mejor de mi clase, nunca fui el mejor de mi equipo, nunca fui el más talentoso, pero la disciplina y el trabajo me llevaron a donde estoy”, explicó.

Básicamente, con esta frase Andrés Guardado da a conocer que, si bien nunca pudo sobresalir como un elemento de élite mundial como otros de sus compañeros, su sentido de resiliencia y el trabajo constante que realizaba fueron suficientes para tener una gran carrera en Europa.

¿Cuáles fueron los números de Andrés Guardado en la Selección Mexicana?

Una de las razones por las que Andrés Guardado es un histórico de la Selección Mexicana deriva del hecho de haber disputado cinco mundiales en su carrera, desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022. Además, el Principito también consiguió 28 anotaciones y 31 asistencias en 182 juegos.