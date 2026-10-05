The Last Tango: Argentina prepara una despedida monumental para Lionel Messi que incluye una camiseta gigante

Argentina no quiere que Lionel Messi se vaya en silencio. A unas horas del último partido de la Pulga con la Selección, el país prepara una despedida a la altura de una historia que durante años pareció imposible de imaginar. Rosario, la ciudad que lo vio nacer, amaneció este lunes con una camiseta gigante de la Albiceleste frente al monumento nacional a la bandera. El número 10 aparece en dorado y debajo de GRACIAS, una palabra que resume dos décadas.

La instalación no es solamente una camiseta. Cuatro columnas de luces fueron colocadas para proyectar un mapping audiovisual sobre la trayectoria de Lionel Messi, el gran capitán del seleccionado albiceleste, mientras un operativo de seguridad mantiene resguardado el lugar. La intervención fue montada durante la madrugada y cuenta con autorización de las autoridades locales.

Mientras Rosario despide a su hijo más famoso, Buenos Aires prepara el escenario final. Este martes 6 de octubre, el Estadio Monumental recibirá a Benín en un partido que marcará el último encuentro de Messi con la camiseta argentina. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas de Argentina (17:00 horas de Ciudad de México).

Rosario with a big Argentina jersey for Lionel Messi. 🇦🇷 https://t.co/qZVdYOv7Ty — Roy Nemer (@RoyNemer) October 5, 2026

Una noche para el último tango de Messi

Será una noche diseñada alrededor del número 10. La AFA invitó a los campeones del mundo de Qatar 2022 y Messi utilizará una camiseta especial con detalles dorados, creada para esta despedida.

La escena tiene algo de revancha y mucho de cierre. Messi llegó a la Selección como un adolescente prodigio, pasó años escuchando que con Argentina no era el mismo futbolista que con Barcelona y soportó una relación áspera con parte de una afición que lo comparaba constantemente con Diego Maradona. Ahora se va con el orgullo de haber levantado el trofeo de Campeón del Mundo de la FIFA.

El balón conmemorativo del último partido de Messi con la selección argentina.|RODRIGO VALLE/REUTERS

Se va después de dos Copas América, un Mundial, una medalla olímpica y como máximo goleador histórico de la Albiceleste. Se va después de haber convertido aquella vieja pregunta sobre su relación con Argentina en una historia completamente distinta.

El último tango comenzará en el Monumental y Argentina ya prepara la música.

