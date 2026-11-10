Argentina ya tendría a dos prospectos para utilizar el número 10 de Lionel Messi

Así como Lionel Messi ha dejado frases célebres, también construyó una historia difícil de repetir con la camiseta de la Selección Argentina. Después de su despedida, el dorsal 10 que utilizó durante tantos años quedó vacante y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya analiza quién podría asumir esa responsabilidad.

Mientras que Leo Messi elogió a Gilberto Mora, la atención también comenzó a centrarse en el futuro del dorsal. Según información de ESPN Argentina, Nico Paz y Lautaro Martínez son los dos futbolistas que aparecen con mayores posibilidades de quedarse con la camiseta 10.

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Lionel Messi se retiró de Argentina: Lautaro Martínez y Nico Paz corren con ventaja

La decisión todavía no está tomada. Scaloni explicó que el seleccionado no tiene obligación de entregar el dorsal en los próximos amistosos y confirmó que, por el momento, permanecerá sin dueño. Argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica en noviembre, por lo que la elección podría esperar hasta los siguientes compromisos oficiales.

Entre los candidatos aparece Nico Paz, mediocampista del Como que se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico por su creatividad y capacidad para generar juego. Además, utiliza el número 10 en su club y recibió elogios de Leo Messi, quien destacó su calidad y comprensión del juego.

Festejo de gol de Lionel Messi con argentina.jpg (Reuters)

La otra alternativa es Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán. Pues es uno de los referentes del plantel, lleva la cinta de capitán en su equipo y el dorsal 10. Además, cuenta con una trayectoria consolidada en la Selección Argentina.

Otros jugadores de Argentina que podrían usar la camiseta número 10

Aunque Nico Paz y Lautaro Martínez aparecen como las opciones principales, hay otros nombres que también podrían entrar en la discusión. Alexis Mac Allister, por ejemplo, utilizó ese número en Argentinos Juniors, Brighton y Liverpool, aunque todavía no lo vistió con la camiseta albiceleste.

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Enzo Fernández también figura entre las alternativas por su importancia dentro del equipo y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo. Por su parte, Franco Mastantuono llegó a utilizar el dorsal de Messi en un partido oficial ante Ecuador, cuando el capitán no estuvo disponible.

El respaldo de algunos referentes alimentó especialmente la candidatura de Paz. Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Valentín Barco expresaron públicamente su admiración hacia el joven. Sin embargo, otros como el Cuti Romero pidieron que el 10 vaya para Julián Álvarez.

3-futbolistas-seguir-juegos-olimpicos-los-angeles-2026.jpg (Instagram: Nico Paz)

Por ahora, la camiseta número 10 seguirá vacante. Scaloni tendrá la última palabra sobre quién asumirá el dorsal que llevaron Messi y Diego Maradona, como máximos referentes.