Lionel Messi escoge a Gilberto Mora como una de las próximas estrellas del futbol mundial

Lionel Messi se retiró de la Selección de Argentina y el final de su carrera está cada vez más cerca. El astro argentino cuenta con una larga experiencia gracias a su extensa carrera profesional y ahora le tocó elegir a los cracks mundiales que dominarán el futbol en los próximos años. Para sorpresa de muchos, el ‘10’ señaló a Gilberto Mora como uno de los talentos a seguir.

Con el lema de “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”, Messi fue el encargado de presentar la nómina de cracks que fueron bendecidos con su figura. El listado cuenta con 10 futbolistas, algunos con experiencia europea y otros, incluso, consiguieron disputar la reciente Copa del Mundo 2026 con sus respectivas selecciones, como es el caso de Mora.

Messi elige a las próximas 10 estrellas del futbol mundial

Gilberto Mora (México / Tijuana) Can Uzun (Turquía / Eintracht Frankfurt) Tomás Aranda (Argentina / Boca Juniors) Max Dowman (Inglaterra / Arsenal) Zavier Gozo (Estados Unidos / Crystal Palace) Jesús Rodríguez (España/ Como 1907) Kees Smit (Países Bajos / AZ Alkmaar) Chloe Sarwie (Inglaterra/ Chelsea) Giovanna Waksman (Brasil/ OL Lyonnes) Lotta Wrede (Alemania/ Hamburger SV)

Gilberto Mora es elogiado por la prensa internacional|Crédito: @miseleccionmx / X

Mora destaca entre una gran cantidad de futbolistas que ya se desempeñan en Europa, principalmente por haber brillado con la Selección Mexicana a su corta edad. También resalta Tomás Aranda, jugador de Boca Juniors que aún no ha cruzado el continente, pero que ha deslumbrado con sus actuaciones en el futbol argentino.

TE PUEDE INTERESAR:



Gilberto Mora está cerca de llegar a Europa

Gilberto Mora está por cumplir una edad clave para su futuro. El próximo 14 de octubre, el mediocampista de Xolos llegará a los 18 años, por lo que dejará atrás la principal restricción de edad para concretar un traspaso al futbol europeo. El mercado de invierno de enero de 2027 aparece como una posibilidad para dar ese salto.

En los últimos días, su nombre fue vinculado con el Arsenal. Según el reporte del periodista David Schill, el conjunto inglés habría presentado una oferta a Tijuana para intentar incorporarlo en enero. Sin embargo, ninguno de los dos clubes ha confirmado públicamente un acuerdo por el seleccionado mexicano.

Por su parte, César Luis Merlo y Rodolfo Landeros señalaron que todavía no existiría una propuesta formal en las oficinas de Xolos. De esta manera, el futuro de Mora sigue abierto: hay interés por sus servicios, pero su salida de la Liga BBVA MX aún no está asegurada.