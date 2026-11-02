Lionel Messi y su frase sobre llegar a los 1,000 goles: “No me importan estos récords, quiero disfrutar los partidos”

Así como Lionel Messi ha dejado frases célebres, también ha expresado en distintas ocasiones que los registros individuales no son su principal objetivo. Después de alcanzar los 937 goles oficiales, el capitán del Inter Miami fue consultado sobre la posibilidad de llegar a los 1,000 tantos y dejó clara su postura.

Mientras que Messi ha explicado por qué Argentina no jugó al máximo nivel contra España, ahora volvió a hablar sobre sus prioridades dentro de la cancha. Tras marcar en la victoria 2-1 frente al New England Revolution, el delantero aseguró que su compromiso está puesto en los objetivos colectivos y en volver a ganar la MLS.

Lionel Messi podría volver a la Champions League|@InterMiamiFC

Lo que dijo Lionel Messi de sus goles

En el post partido, el argentino fue sorprendido cuando le dieron el dato de que había llegado a los 937 goles y le preguntaron si estaba persiguiendo la marca de los 1,000. Su respuesta fue contundente: “¿Ah sí, en serio? No, no estoy persiguiendo nada. Siempre digo que en realidad no me importan estos récords. Solo quiero disfrutar de los partidos”.

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Leo explicó que su prioridad es que Inter Miami vuelva a conquistar el campeonato. “Los goles llegan con los partidos, pero lo más importante es que el equipo vuelva a ser campeón de la MLS”, señaló. Además, insistió: “Mi compromiso es que el equipo gane y vuelva a ser campeón de la MLS. Los goles vienen después, por supuesto”.

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¿A cuántos goles está Lionel Messi de llegar a los 1,000?

Para llegar a los 1,000 goles, Messi necesita convertir otros 63. Pues Leo alcanzó los 937 goles oficiales después de marcar en el triunfo 2-1 del Inter Miami ante New England Revolution, por la penúltima jornada de la fase regular de la MLS.

El argentino fue decisivo: asistió de cabeza a Germán Berterame para el empate y, a los 83 minutos, convirtió el tanto de la victoria. Con ese resultado, el conjunto de Florida aseguró su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 y recuperó el segundo puesto de la Conferencia Este.

|REUTERS

¿A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de los mil goles tras finalizar octubre de 2026?

Cristiano Ronaldo suma 985 goles oficiales y se encuentra a 15 de alcanzar los 1,000. El portugués, que juega en Al-Nassr, amplió su registro después de marcar un hat-trick frente al Al-Kholood.

Por su parte, Messi llegó a sus 937 tantos en 1,183 encuentros, mientras que Ronaldo necesitó 1,341 para alcanzar los 985. En asistencias, el argentino acumula 466 y el portugués registra 307.

