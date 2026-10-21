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Fútbol

Armando González y la polémica razón por la que no juega en Olympiacos pese a sus 4 goles

Armando, la Hormiga González, vive un complicado momento en Europa. El mexicano tiene cuatro goles; sin embargo, no es titular en el Olympiacos.

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|Instagram: Armando González

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Armando, la Hormiga González, parece vivir uno de los peores momentos en su corta carrera como futbolista profesional, pues si bien cumplió su sueño de emigrar al futbol del viejo continente, la realidad es que las cosas no han sido como se esperaban en el Olympiacos.

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El canterano de Chivas cumplió su sueño el pasado mercado de fichajes luego de que el gigante de Grecia desembolsara más de 10 millones de dólares por él. Y aunque en un principio sorprendió y respondió con goles y asistencias, hoy en día Armando González ya no es titular en el cuadro rojiblanco.

La razón por la que Armando González ya no es titular en el Olympiacos

Lo primero a tener en cuenta es que el Olympiacos cambió de técnico hace algunas semanas, siendo el español Imanol Alguacil quien tomó las riendas de la institución griega. Esta situación se relaciona directamente con Armando González, quien pasó de titular a no tener minutos con su nuevo DT.

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Ante ello, fue al término del último partido del domingo que Imanol aprovechó la rueda de prensa para mencionar que la Hormiga no ha sumado los minutos que se esperaba debido a que se encuentra en un proceso de adaptación, por lo que es cuestión de tiempo para que pueda tener más minutos en el campo.

Un hecho curioso de esto es que Armando González es el jugador con más anotaciones en la temporada actual con el Olympiacos y, a su vez, el segundo con más asistencias, por lo que las declaraciones del entrenador han comenzado a ser criticadas por una parte de la afición.

¿Cuáles son los números de Armando González en el Olympiacos?

Fue a mediados de este 2026 cuando Armando González emigró a Europa con el Olympiacos luego de los 24 tantos que hizo con Chivas en el último año. Desde su arribo al club griego, el delantero acumula cuatro anotaciones y dos pases a gol en 393 minutos distribuidos en nueve compromisos.

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