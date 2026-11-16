La Selección Mexicana necesita un gol y no recibir ninguno para asegurar su pase a la siguiente fase en la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica y Rafael Márquez tiene delanteros como Armando León para el ataque.

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Armando León busca su primera oportunidad con la Selección Mexicana

Rafael Márquez compareció ante los medios de comunicación este lunes 16 de noviembre, un día antes del trascendental partido de la Selección Mexicana ante Jamaica por la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf en el Gigante de Acero de Guadalupe, Nuevo León.

El técnico nacional llega con la urgencia de conseguir su primera victoria al frente de México, luego de dos empates y tres derrotas, y aunque reconoció que presentará un planteamiento agresivo, no reveló si Armando León estará en planes para ser titular.

“El entrenamiento de hoy va a servir para valorar quiénes pueden ir mañana a la tribuna, quiénes están en condiciones de jugar y quiénes pueden ocupar un lugar en el banquillo”, declaró Márquez en conferencia de prensa.

Será hasta el último momento cuando Márquez defina su alineación titular con base en el estado físico de sus jugadores.

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