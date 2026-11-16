Desde que Rafael Márquez tomó las riendas de la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo mexicano sigue sin conocer la victoria y necesitará sumar su primer triunfo a como dé lugar este martes 17 de noviembre cuando se enfrente en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

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Rafael Márquez, por su primera victoria con la Selección Mexicana

Rafael Márquez ha disputado cinco partidos al frente de la Selección Mexicana con saldo de dos empates y tres derrotas, siendo la más dramática y la primera oficial ante Jamaica el pasado sábado en Kingston por 3-2.

Previamente, México había empatado contra Colombia y Perú y perdido frente a Estados Unidos y Chile, todos ellos en partidos amistosos y en la más anterior Fecha FIFA.

Sin embargo, en su primer partido oficial, el panorama no fue diferente y México perdió 3-2 contra Jamaica en los Cuartos de Final, aunque el conjunto Azteca pudo reaccionar en la recta final en donde consiguió los dos tantos que le dan vida gracias a la regla del gol de visitante.

Este martes 17 de noviembre México buscará sumar su primera victoria y lo hará ante Jamaica en el Estadio BBVA ante el publico regiomontano que podría ser testigo del primer triunfo de la Selección Mexicana en la era de Rafael Márquez o de la eliminación prematura en la ronda de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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