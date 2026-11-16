La Selección Mexicana saltará a la cancha del Gigante de Acero de Guadalupe, Nuevo León, con la obligación de ganar ante Jamaica, al menos por un gol, si quiere superar los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf y brindarle a Rafael Márquez su primer triunfo al frente del banquillo nacional.

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México buscará su primera victoria con Rafael Márquez como DT

Y es que la presión comienza a acumularse en los hombros de Márquez al no conocer la victoria en los primeros cinco partidos como director técnico de la Selección y este martes 17 de noviembre buscarán un planteamiento agresivo que le permita resolver el encuentro lo antes posible.

“No cabe duda de que hemos estado analizando cuál será el mejor once inicial para mañana. Buscamos un equipo que pueda ser todavía más agresivo e intentar conseguir ese gol que nos dé el pase”, declaró Márquez en conferencia de prensa este lunes 16 de noviembre.

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“Sabemos que son 90 minutos, o un poco más, y debemos ser inteligentes. También conocemos el peligro de Jamaica en sus transiciones ofensivas: son bastante rápidos y fuertes, por lo que tenemos que tener mucho cuidado”, agregó.

Será hasta el último momento en el que Márquez defina su alineación titular, ya que señaló que esperará hasta el entrenamiento de esta noche para conocer a los jugadores que se encuentran en mejor momento.

“En el entrenamiento de hoy veremos cómo están los jugadores y todavía tenemos tiempo para determinar quiénes serán los once que inicien mañana. Desde luego, pensamos en ser un poco más agresivos”, sentenció.

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