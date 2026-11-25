Como ya es tradición, Azteca Deportes llevará hasta tu pantalla las acciones de la Liguilla Navideña en señal abierta, arrancando este miércoles 25 de noviembre con la transmisión EN VIVO y GRATIS del duelo de ida de los Cuartos de Final entre Toluca y Atlas, en punto de las 18:50 horas (tiempo del centro de México).

Podrás disfrutar de toda la cobertura previa y el minuto a minuto desde la cancha del Estadio Nemesio Diez a través de Azteca 7, el sitio oficial aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes, con la narración y el análisis inigualable de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, David Medrano y Carlos “Warrior” Guerrero.

¿Cómo llegan Toluca y Atlas para este encuentro?

Una dolorosa derrota por 2-0 en casa de Pachuca durante la última jornada de la fase regular relegó al Toluca al quinto lugar de la clasificación, obligándolo a abrir esta eliminatoria en su estadio. Pese a ello, los dirigidos por Antonio Mohamed, en su última Liguilla con los Diablos Rojos, tienen argumentos sólidos para sacar ventaja, respaldados por la goleada de 4-0 sobre Monterrey en su más reciente presentación como locales.

Aunque los escarlatas ganaron apenas el 50 % de sus encuentros en casa durante el Apertura 2026 (cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas), su poderío ofensivo en el Nemesio Diez es el más temible del certamen: acumulan 22 anotaciones en su territorio, cinco de ellas conseguidas precisamente frente a los rojinegros en la Jornada 8 (5-2).

Por su parte, Atlas se aferró al cuarto peldaño de la tabla general a pesar de dejar escapar el triunfo en los minutos finales al empatar 3-3 contra Juárez en el cierre del torneo. Los tapatíos llegan con una racha de dos partidos sin conocer la victoria (un empate y una derrota) y con la urgencia de ajustar su zona baja tras recibir siete goles en ese lapso, una asignatura clave antes de medirse ante la tercera mejor ofensiva del campeonato (35 tantos).

Sin embargo, los Zorros tienen motivos para creer en dar la campanada: cerraron el torneo regular como el mejor visitante de toda la Liga BBVA MX, sumando seis victorias en ocho salidas (un empate y una caída) y registrando 17 goles en patio ajeno.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Toluca vs Atlas?