Se enfrentan en los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el equipo de Toluca ante Atlas este miércoles 25 de noviembre en el partido de ida, serie que hace recordar algunos antecedentes de esta clase de enfrentamiento que siempre deja buenas sensaciones.

Atlas logró cerrar el torneo en el cuarto sitio de la tabla general y en su camino se topará ante Toluca que apenas por un punto de diferencia en relación a los Rojinegros, culminó en el quinto escalón. Así los Diablos arrancan en casa los Cuartos de Final y la vuelta será en el Jalisco el sábado.

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La Academia y los Choriceros se enfrentan en una serie abierta en la que no hay claro favorito, pues Atlas permitió 33 goles en contra, cinco de estos ante Diablos en la temporada regular, pero los de Crespo pueden mostrarse dinámicos y con un equipo que recientemente fue armado pueden dar una sorpresa.

Toluca además tendrá un tema emocional que quizás pueda tener un impacto y es la despedida de Mohamed, que si bien se queda por lo que resta de Liguilla y Copa Intecontinental, podría generar algún tipo de impacto.

El partido lo podrás ver EN VIVO desde las 7:00 de la tarde a través de Azteca Siete, con la narración y comentarios del mejor equipo.

Enfrentamientos de Toluca y Atlas en Liguilla

En tres ocasiones Toluca y Atlas se han enfrentado en esta instancia, aunque por mucho la que más se recuerda es la del torneo Invierno de 1999, cuando Atlas pudo haber terminado muchos años de ayuno de campeonato, pero Toluca de Enrique Meza le ganó la partida a Antonio LaVolpe, en una de las finales más recordadas por los jugadores que había en cada equipo y la energía que ambos desplegaban.

En penales, Toluca ganó y fulminó los deseos de Atlas de levantar su segundo título en la historia, el cual llegaría hasta el Apertura 2021 de la Liga MX.

Torneo Invierno 1998 : Toluca 2-3 Atlas, Cuartos de Final

: Toluca 2-3 Atlas, Cuartos de Final Torneo Verano 1999 : Toluca 5-5 Atlas, 5-4 en penales, Final

: Toluca 5-5 Atlas, 5-4 en penales, Final Torneo Invierno 2000: Toluca 6-4 Atlas, Semifinales

Este antecedente indica que Toluca lleva mano, ganando dos veces ante una de Atlas que se remonta al año 1998.