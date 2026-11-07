Así arrancará Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1; posiciones y parrilla de salida completa en la casa de Ayrton Senna

El Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 tendrá cinco pilotos penalizados, entre ellos Checo Pérez, quien arrancará último en el circuito de Interlagos en Sao Paulo, debido a cambios en su unidad de potencia.
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Así quedó la parrilla de salida del GP de Brasil 2026
- Lando Norris - McLaren
- Kimi Antonelli - Mercedes
- Liam Lawson - Racing Bulls
- Nico Hülkenberg - Audi
- Isack Hadjar - Red Bull
- Oliver Bearman - Haas
- George Russell - Mercedes
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Alexander Albon - Williams
- Oscar Piastri - McLaren
- Rafael Camara - Haas
- Arvid Lindbland - Racing Bulls
- Carlos Sainz - Williams
- Charles Leclerc - Ferrari
- Franco Colapinto - Alpine
- Pierre Gasly - Alpine
- Lance Stroll - Aston Martin
- Valtteri Bottas - Cadillac
- Gabriel Bortoleto - Audi
- Lewis Hamilton - Ferrari
- Max Verstappen - Red Bull
- Sergio Pérez - Cadillac
*Pilotos penalizados
El Autódromo José Carlos Pace de San Paulo tuvo una accidentada clasificación en medio de un día lluvioso y en donde Lando Norris de McLaren terminó quedándose con la Pole Position.
George Russell fue segundo en la pista solo a dos milésimas de distancia, pero una penalización de cinco posiciones por un cambio en su motor de combustión lo hizo caer hasta el puesto siete en la parrilla de salida.
Además de Russell, también Max Verstappen de Red Bull, Charles Lecler y Lewis Hamilton de Ferrari y Sergio Pérez de Cadillac sufrieron penalizaciones que los hicieron perder posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil que se correrá este domingo 8 de noviembre.
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