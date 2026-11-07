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Así arrancará Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1; posiciones y parrilla de salida completa en la casa de Ayrton Senna

El Gran Premio de Brasil tendrá varias sorpresas debido a penalizaciones para los pilotos, incluyendo Checo Pérez

2 minutos lectura
Escrito por: Francisco Fernández

El Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 tendrá cinco pilotos penalizados, entre ellos Checo Pérez, quien arrancará último en el circuito de Interlagos en Sao Paulo, debido a cambios en su unidad de potencia.

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Así quedó la parrilla de salida del GP de Brasil 2026

  1. Lando Norris - McLaren
  2. Kimi Antonelli - Mercedes
  3. Liam Lawson - Racing Bulls
  4. Nico Hülkenberg - Audi
  5. Isack Hadjar - Red Bull
  6. Oliver Bearman - Haas
  7. George Russell - Mercedes
  8. Fernando Alonso - Aston Martin
  9. Alexander Albon - Williams
  10. Oscar Piastri - McLaren
  11. Rafael Camara - Haas
  12. Arvid Lindbland - Racing Bulls
  13. Carlos Sainz - Williams
  14. Charles Leclerc - Ferrari
  15. Franco Colapinto - Alpine
  16. Pierre Gasly - Alpine
  17. Lance Stroll - Aston Martin
  18. Valtteri Bottas - Cadillac
  19. Gabriel Bortoleto - Audi
  20. Lewis Hamilton - Ferrari
  21. Max Verstappen - Red Bull
  22. Sergio Pérez - Cadillac

*Pilotos penalizados

El Autódromo José Carlos Pace de San Paulo tuvo una accidentada clasificación en medio de un día lluvioso y en donde Lando Norris de McLaren terminó quedándose con la Pole Position.

George Russell fue segundo en la pista solo a dos milésimas de distancia, pero una penalización de cinco posiciones por un cambio en su motor de combustión lo hizo caer hasta el puesto siete en la parrilla de salida.

Además de Russell, también Max Verstappen de Red Bull, Charles Lecler y Lewis Hamilton de Ferrari y Sergio Pérez de Cadillac sufrieron penalizaciones que los hicieron perder posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil que se correrá este domingo 8 de noviembre.

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