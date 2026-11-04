Mercedes perdió dos patrocinadores por fichar a Antonelli; hoy es campeón del mundo de F1

Mercedes perdió dos patrocinadores por su decisión de contratar a Kimi Antonelli como sustituto de Lewis Hamilton en 2025. La revelación llegó de Toto Wolff, director de la escudería alemana, después de que el piloto italiano conquistara su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1 durante el Gran Premio de México 2026.

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La apuesta por Antonelli, que tenía apenas 18 años cuando debutó en la categoría, generó dudas incluso entre los socios comerciales del equipo. Dos de ellos decidieron terminar su relación con Mercedes porque no estaban convencidos de que un piloto tan joven pudiera ocupar el asiento del siete veces campeón mundial.

Sin embargo, menos de dos temporadas después, Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, con 20 años.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆 The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old! #F1 #MexicoGP https://t.co/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

¿Por qué dos patrocinadores abandonaron Mercedes tras la llegada de Antonelli?

Wolff explicó a Sky Sports F1 que la contratación del italiano provocó una reacción negativa entre algunos patrocinadores, quienes cuestionaron la experiencia del nuevo piloto.

“Tuvimos dos patrocinadores que nos dejaron por eso. Nos preguntaban: ‘¿Quién es este chico?’”, reconoció el directivo a la cadena británica.

Aunque no identificó a las empresas, fuentes han revelado que Tommy Hilfiger y Puma finalizaron sus acuerdos con Mercedes a finales de 2024. No obstante, no existe confirmación de que fueran precisamente los dos patrocinadores mencionados por Wolff.

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El directivo también recordó que tomó la decisión de promover a Antonelli prácticamente desde el momento en que Hamilton confirmó su salida hacia Ferrari.

Mercedes confiaba en los resultados de sus categorías inferiores y en la información recopilada durante su desarrollo como piloto.

¿Cómo pasó Kimi Antonelli de ser cuestionado a campeón mundial?

La temporada de debut de Antonelli en 2025 estuvo lejos de ser sencilla. El italiano atravesó una racha de diez carreras sin sumar puntos y sufrió especialmente durante el Gran Premio de Bélgica, donde la presión terminó por afectarlo emocionalmente.

Las críticas aumentaron y surgieron cuestionamientos sobre si Mercedes debió enviarlo primero a una escudería de menor exigencia.

Wolff, sin embargo, mantuvo su respaldo. Para el dirigente, Antonelli necesitaba al menos dos temporadas para demostrar su verdadero potencial.

La respuesta llegó en 2026: nueve victorias y el campeonato mundial asegurado en México, donde terminó tercero.

El título también convirtió a Antonelli en el primer piloto italiano campeón de Fórmula 1 desde Alberto Ascari en 1953.

Para Mercedes, la decisión que provocó la salida de dos patrocinadores terminó dando resultado en la pista.

