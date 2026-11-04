Checo Pérez subastará estas piezas que utilizó en la Fórmula 1: cuál es el precio

Mientras Checo Pérez volvió a ser tendencia, el piloto mexicano anunció una subasta especial para conmemorar sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1. La iniciativa se realizará a través de la Fundación Checo Pérez y busca recaudar fondos para apoyar a niñas y niños en situación vulnerable.

Así como Sergio Pérez tiene un sueldo espectacular, también cuenta con objetos de colección que tienen un valor especial para sus seguidores. En esta ocasión, pondrá a disposición dos piezas que utilizó durante el Gran Premio de México: su casco conmemorativo y su traje de competencia.

Checo Pérez se despide de su afición en el GP de México 2026.|Daniel Becerril/REUTERS

¿Qué sortea Checo Pérez y en qué fechas?

La subasta contempla dos artículos vinculados con la participación número 300 del mexicano en la máxima categoría del automovilismo. Se trata del casco especial que utilizó para celebrar esa marca y un traje de competencia Nomex, también de edición especial para el Gran Premio de México.

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Checo Pérez explicó la iniciativa en sus redes sociales con un mensaje dedicado a su trayectoria y a la fundación: “300 Grandes Premios. Una historia que sigue dejando huella. Hoy, dos piezas únicas se convierten en una oportunidad para transformar vidas”.

|Foto: IG @schecoperez

La recepción de ofertas comenzó el martes 3 de noviembre de 2026 a las 13:30 horas y finalizará el sábado 7 de noviembre a la misma hora, de acuerdo con la información publicada por la Fundación Checo Pérez.

¿Cuánto cuestan los objetos que sortea Checo Pérez? Puja inicial

Casco conmemorativo de los 300 Grandes Premios: tiene una puja inicial de 1 millón 700 mil pesos mexicanos

Traje Nomex de edición especial: comienza en 1 millón 800 mil pesos.

Pérez regresará a la actividad en el país durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México 2026.|Sergio Pérez

De esta manera, el valor inicial conjunto de ambos artículos alcanza los 3 millones 500 mil pesos. Además, las piezas serán entregadas con la firma de Sergio Pérez. Los gastos de envío correrán por cuenta de las personas ganadoras.

¿Cómo participar de la subasta de Checo Pérez?

Enviar oferta mediante un mensaje directo a la cuenta oficial de Instagram @fundacionchecoperez.

Se darán a conocer las actualizaciones por medio de este post e historias de Instagram de Fundación Checo Pérez.

Envío por cuenta del compradxr.

Las piezas se entregan firmadas por Sergio Pérez.

La recaudación estará destinada a la Fundación Checo Pérez, que desarrolla actividades en beneficio de la niñez. Así, los aficionados tendrán la oportunidad de conseguir artículos utilizados por el piloto mexicano y contribuir con la causa.

