La fase regular del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX llega a su cierre con uno de los duelos más atractivos del calendario: Tigres recibe al América este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Universitario. Mientras las Águilas pelean por asegurar el liderato general de la tabla tras ubicarse en el segundo puesto, los felinos buscarán despedirse del torneo con una victoria de orgullo ante su afición.

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¿Cómo llegan Tigres y América para este encuentro?

Ambos conjuntos llegan al Universitario con realidades completamente opuestas. Las Águilas aterrizan en Nuevo León instaladas en el segundo lugar de la tabla general con 30 puntos y como la ofensiva más peligrosa del campeonato tras acumular 38 goles a favor. Con el boleto a la Liguilla en la bolsa, el cuadro azulcrema busca cerrar con triunfo para pelear por el liderato general y cortar una racha de tres empates consecutivos.

Por su parte, Tigres vive un torneo para no recordar. Ubicados en el puesto 15 con apenas 15 unidades (tres victorias, seis empates y siete derrotas) y sin aspiraciones de clasificación, los felinos encadenan cinco partidos sin ganar tras caer 2-3 frente a Cruz Azul. Ante su afición, los universitarios intentarán cerrar el semestre con orgullo y evitar que el conjunto capitalino salga con los tres puntos de San Nicolás de los Garza.