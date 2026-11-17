Cruz Azul ya tendría en la mira a Iker Fimbres como una de sus alternativas para reforzar el mediocampo en 2027. El futbolista de Rayados de Monterrey tiene 21 años y ha perdido protagonismo durante el Apertura 2026, una situación que podría facilitar su salida del equipo regiomontano.

De acuerdo con reportes sobre el mercado de fichajes, La Máquina habría realizado los primeros sondeos para conocer las condiciones de una posible contratación. Por ahora, no hay una oferta formal confirmada ni un acuerdo entre los clubes.

El interés estaría relacionado con el futuro de Erik Lira, quien ha despertado interés de otros equipos y podría salir de Cruz Azul después del campeonato.

¿Quién es Iker Fimbres, el futbolista que interesa a Cruz Azul?

Fimbres es un mediocampista formado en las fuerzas básicas de Monterrey. Después de conseguir oportunidades con el primer equipo, su participación disminuyó durante los últimos meses.

La llegada de Matías Almeyda al banquillo de Rayados complicó su situación. El entrenador cuenta con distintas alternativas para el mediocampo y el mexicano ha quedado relegado en la rotación.

Entre el Apertura 2026 y la Leagues Cup, Fimbres ha disputado únicamente 283 minutos en 12 encuentros, sin goles ni asistencias.

Su juventud y capacidad para jugar en el centro del campo han llamado la atención en La Noria. No obstante, el interés no significa que Monterrey esté dispuesto a venderlo ni que el futbolista haya solicitado su salida.

Por ahora, La Máquina estaría explorando cuánto podría costar su contratación y si existe alguna posibilidad de llegar a un acuerdo.

¿Por qué Cruz Azul busca un reemplazo para Erik Lira?

Lira se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del mediocampo cementero. Su capacidad para recuperar la pelota y participar en la salida del equipo lo mantiene como una pieza habitual en el esquema de Joel Huiqui.

Sin embargo, el mexicano ha sido relacionado con una posible transferencia al extranjero. También han surgido versiones sobre el interés de otros clubes de la Liga MX, aunque su salida de Cruz Azul no está confirmada.

Ante ese escenario, el club estaría estudiando opciones para reforzar esa zona del campo.

Fimbres aparece entre los candidatos, aunque hay diferencias importantes entre ambos futbolistas: Lira tiene mayor experiencia y cumple funciones de contención, mientras que el jugador de Monterrey ha tenido un papel más variable en el mediocampo.

Por ahora, el posible fichaje de Fimbres sigue en una etapa de sondeos y

dependerá de la situación del futbolista en Monterrey y de lo que ocurra con el futuro de Erik Lira.