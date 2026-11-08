Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 16 del Apertura 2026

Las Chivas necesitaban de una victoria este domingo para comandar la tabla general del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a falta de una jornada por terminar la fase regular, pero dejaron escapar los tres puntos en la recta final y cedieron el liderato en manos del Cruz Azul que hoy duerme en el primer puesto.

Cruz Azul - 32 puntos América - 30 puntos Chivas - puntos Toluca - 27 puntos Atlas - 27 puntos Santos Laguna - 25 puntos León - 23 puntos Pachuca - 22 puntos Tijuana - 22 puntos Rayados - 21 puntos Pumas - 21 puntos Querétaro - 20 puntos Puebla - 19 puntos Atlético de San Luis - 19 puntos Tigres - 15 puntos Atlante - 14 puntos Necaxa - 13 puntos Bravos de Juárez - 11 puntos

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Pausa previo a la última jornada del Apertura 2026

Los equipos tendrán una semana de descanso previo a la disputa de la Jornada 17 del Apertura 2026 en donde siete equipos aun tienen aspiraciones de Liguilla, mientras que Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya están calificados para la siguiente fase.

El liderato de la tabla tendrá un cierre trepidante con el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul en donde el ganador podría quedarse con el primer puesto del Apertura 2026, aunque faltaría conocer el destino del América que tendrá que visitar a los Tigres.

Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Bravos de Juárez ya no tienen nada que pelear en este torneo, mientras que Querétaro, Pumas, Rayados y Tijuana están fuera de la Liguilla, pero con combinación de resultados aun se pueden meter.

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