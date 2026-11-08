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Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 16 del Apertura 2026

Las Chivas dejaron ir el liderato y el Cruz Azul domina el Apertura 2026

2 minutos lectura
Escrito por: Francisco Fernández

Las Chivas necesitaban de una victoria este domingo para comandar la tabla general del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a falta de una jornada por terminar la fase regular, pero dejaron escapar los tres puntos en la recta final y cedieron el liderato en manos del Cruz Azul que hoy duerme en el primer puesto.

  1. Cruz Azul - 32 puntos
  2. América - 30 puntos
  3. Chivas - puntos
  4. Toluca - 27 puntos
  5. Atlas - 27 puntos
  6. Santos Laguna - 25 puntos
  7. León - 23 puntos
  8. Pachuca - 22 puntos
  9. Tijuana - 22 puntos
  10. Rayados - 21 puntos
  11. Pumas - 21 puntos
  12. Querétaro - 20 puntos
  13. Puebla - 19 puntos
  14. Atlético de San Luis - 19 puntos
  15. Tigres - 15 puntos
  16. Atlante - 14 puntos
  17. Necaxa - 13 puntos
  18. Bravos de Juárez - 11 puntos

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Pausa previo a la última jornada del Apertura 2026

Los equipos tendrán una semana de descanso previo a la disputa de la Jornada 17 del Apertura 2026 en donde siete equipos aun tienen aspiraciones de Liguilla, mientras que Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya están calificados para la siguiente fase.

El liderato de la tabla tendrá un cierre trepidante con el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul en donde el ganador podría quedarse con el primer puesto del Apertura 2026, aunque faltaría conocer el destino del América que tendrá que visitar a los Tigres.

Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Bravos de Juárez ya no tienen nada que pelear en este torneo, mientras que Querétaro, Pumas, Rayados y Tijuana están fuera de la Liguilla, pero con combinación de resultados aun se pueden meter.

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