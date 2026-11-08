Fracasó con América y Rayados y hoy celebra su primer título como DT al lado de una estrella del Mundial 2026

Las Semifinales se habían convertido en una barrera insuperable para Fernando ‘Tano’ Ortiz, durante su paso como director técnico en la Liga BBVA MX, pero luego de 10 años de carrera, finalmente ha levantado su primer título tras coronarse campeón de la Primera División de Chile con el Colo Colo, de la mano de Vozinha.

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Tano Ortiz conquista su primer título como entrenador

Tano Ortiz se coronó campeón con Colo Colo este domingo 8 de noviembre durante la Jornada 27 de la Temporada 2026 de la Primera División de Chile, tras derrotar 2-1 a Ñublense y a falta de tres fechas por disputarse.

El estratega llegó al Cacique en el cierre de la temporada anterior y continuó su gestión este año ganando el torneo chileno con 19 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas y sacando una ventaja de 10 unidades a falta de tres jornadas.

¡SOMOS #CAMPEON35 ! ⭐️3️⃣5️⃣



Si hoy ven una estrella bajando del cielo, es la 35 de Colo-Colo ⭐️



Tras nuestro triunfo en Chillán, nos coronamos campeones de la #LigaDePrimeraMercadoLibre y sumamos una nueva estrella a nuestra historia.



¡A celebrar, pueblo albo, que Colo-Colo no… pic.twitter.com/ysaowIGL8e — Colo-Colo (@ColoColo) November 8, 2026

El conjunto chileno conquistó su título número 35 en su historia y lo hizo con figuras como Arturo Vidal y el portero Vozinha, quien destacara durante la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 con Cabo Verde.

Ortiz dirigió en México al América, Rayados y Santos Laguna, alcanzando las Semifinales con las Águilas en tres ocasiones y una más con el Monterrey, mientras que con los Guerreros terminó el Clausura 2025 en el último lugar de la tabla.

A pesar de contar con escuadras competitivas y de desplegar un futbol vistoso, nunca pudo superar la antesala de las Finales, tanto en Liga BBVA MX, como en Copa de Campeones de la Concacaf con los equipos mexicanos que dirigió.

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