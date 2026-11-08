Así quedó la tabla de goleo individual tras la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Henry Martín y Salomón Rondón volvieron a anotar este fin de semana en sus respectivos partidos de la Jornada 16, con lo que el venezolano mantiene la distancia de cinco goles respecto a mexicano en la carrera por conquistar el título de campeón de goleo individual del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y es el virtual monarca goleador del campeonato.

Salomón Rondón | Pachuca - 16 goles Henry Martin | América - 11 goles Juninho | Pumas - 9 goles Juan Brunetta | Tigres - 9 goles Federico Viñas | Toluca - 8 goles Óscar Estupiñán | Juárez - 8 goles Julián Carranza | Necaxa - 7 goles Lucas Ocampos | Rayados - 7 goles Alfondo Alvarado | León - 6 goles Hugo Cuypers | Rayados - 6 goles Alí Ávila | Querétaro - 6 goles Miguel Borja | América - 6 goles André Montaño | Cruz Azul - 6 goles

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Salomón Rondón, el virtual campeón de goleo del Apertura 2026

A menos que Henry Martin convierta cinco goles y de que Rondón se quede en blanco en la última fecha del campeonato, el virtual campeón de goleo individual es el delantero venezolano del Pachuca que actualmente tiene 16 en su cuenta individual.

Esta será la segunda vez que Rondón conquiste el campeonato de goleo de la Liga BBVA MX, pero la primera en solitario, luego de que compartiera el título obtenido en el Clasura 2024.

Además esta es la primera vez desde el 2009 en la que un campeón de goleo anota más de 15 goles desde que lo hiciera Emanuel ‘Tito’ Villa cuando obtuvo su título con 17 tantos.

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