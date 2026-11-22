Pumas se quedó con las manos vacías de forma temprana y no logró clasificar a la Liguilla del Apertura 2026. La derrota contra Rayados de Monterrey en CU, además de los triunfos de Pachuca y León, dejó sin posibilidades a los Felinos de avanzar a la fase final del torneo. Mientras todos intentan digerir el mal momento que atraviesa el equipo, Efraín Juárez sorprendió con unas palabras para el cuadro universitario.

El ex técnico de Pumas y hoy en el Győri ETO, líder de la Primera División de Hungría, fue consultado sobre el momento que atraviesa el conjunto de la UNAM. En un principio, Juárez no quiso responder preguntas relacionadas a su ex club, pero luego se mostró respetuoso con el trabajo que han estado realizando desde su salida.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre Pumas?

En primer lugar, Efraín manifestó que no suele seguir los partidos de Pumas debido a la diferencia horaria, por lo que solamente revisa los resultados. “Realmente opinar a la distancia es complicado porque, además, por el huso horario es muy difícil; es casi imposible ver partidos de la Liga MX”, comenzó diciendo Juárez.

efrain juarez pumas vs alajuelense Efrain Juarez head coach of Pumas during the round of 16 first leg match between Pumas UNAM and LD Alajuelense as part of the CONCACAF Champions Cup 2025, at Olympic Universitario Stadium on March 04, 2025 in Mexico City, Mexico. (Mexsport)

​“Muchas veces solo veo resultados, pero me parece —por lo poquito que puedo hablar, sería irrespetuoso señalar algo a la distancia— que, como aficionado puma, deseo que esta circunstancia que atraviesan sirva para seguir mejorando y que en un futuro cercano podamos, todos los Pumas, celebrar algún campeonato, que sí es lo que esperamos”, completó en una entrevista con Récord.

¿Qué sigue para Pumas tras ser eliminado del Apertura 2026?

Luego de cerrar el torneo con una derrota por 2-0 ante Rayados en Ciudad Universitaria, Pumas rompió filas y el plantel salió de vacaciones. De acuerdo con distintos reportes, los futbolistas deberán reportarse el viernes 11 de diciembre en Cantera para comenzar la pretemporada rumbo al Clausura 2027.

Mientras tanto, la directiva universitaria comenzaría a definir los cambios en el plantel para el próximo torneo. Según pudo conocer Azteca Deportes, Esteban Solari seguiría al frente del equipo después de un semestre en el que los Felinos sumaron 21 puntos en 17 jornadas.

El conjunto de la UNAM volverá a jugar en la Liga BBVA MX en enero, cuando arranque el Clausura 2027. La fecha y el rival de su debut quedarán definidos cuando se publique el calendario del torneo.