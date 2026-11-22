Desde la llegada de Gabriel Milito a los banquillos de Chivas, ciertos jugadores dejaron de tener oportunidades en el primer equipo. Uno de ellos fue Cade Cowell, quien salió cedido hacia New York Red Bull de la MLS por decisión del cuerpo técnico y también del jugador ante la falta de minutos. Sin embargo, el delantero terminará su camino por Estados Unidos.

Distintos reportes señalan que el cuadro neoyorquino no haría uso de la opción de compra de su contrato, la cual sería de 5 millones de dólares por la totalidad del pase. No obstante, el periodista José María Garrido de Claro Sports adelantó que Rayados de Monterrey podría meterse en las negociaciones por pedido especial de Matías Almeyda.

¿Cade Cowell a Rayados de Monterrey?

“Resulta que hay un jugador que es propiedad del Guadalajara y que al parecer no entra en planes del equipo de cara al próximo torneo, siempre y cuando Gaby Milito vaya a continuar el próximo semestre del 2027. Cade Cowell, resulta que en la Gran Manzana todo parece indicar que no entrará en planes y que no están dispuestos a pagar 5 millones de dólares que es lo que vale la ficha.

cade cowell, chivas (Mexsport)

“Tiene el equipo de New York Red Bull la posibilidad de ir a comprarlo, tiene la primera opción de compra. Ellos consideran que al menos al parecer, no están dispuestos. Cowell tiene mercado en Estados Unidos y también en México y hay un equipo que al parecer, sí está dispuesto a entrarle con 5 millones de dólares por Cade Cowell y es Matías Almeyda, técnico de Rayados que al parecer dice: ‘me interesa’”, expresó el comunicador.

Los números de Cade Cowell desde su salida de Chivas

Cade Cowell encontró en New York Red Bulls la continuidad que había perdido en Chivas. El delantero de 23 años disputó 32 partidos en la temporada regular de la MLS 2026, 31 de ellos como titular, y terminó con cuatro goles y siete asistencias. También jugó dos encuentros en la U.S. Open Cup, donde repartió una asistencia más.

El ‘Vaquero’ cerró su campaña de liga con un gol en el triunfo por 3-0 ante Atlanta United. Con ese tanto firmó su mejor registro goleador en la MLS desde 2021, cuando marcó cinco veces con San Jose Earthquakes. Fue justamente en ese equipo donde Matías Almeyda lo dirigió y le dio su primera titularidad en la liga, el antecedente detrás de un posible reencuentro en Rayados.