La cantera del futbol mexicano vuelve a ubicarse en el radar de los analistas internacionales gracias al impacto de dos talentos generacionales. Un reciente informe del prestigioso CIES Football Observatory posicionó al mediocampista de Chivas, Santiago Sandoval, como el futbolista Sub-20 mejor evaluado del planeta en un rubro táctico clave del juego moderno.

Este reconocimiento global abre de inmediato el debate sobre quién encabeza hoy la proyección juvenil en México, comparando directamente su rendimiento con el de Gilberto Mora, la joya de Xolos de Tijuana que también figura dentro de los diez mejores del listado.

Los motivos por los que Santiago Sandoval supera a Gilberto Mora

El estudio especializado mide la capacidad de los volantes menores de veinte años para generar situaciones de peligro bajo presión rival (Creating Danger Under Pressure). Lejos de limitarse únicamente a contabilizar anotaciones o pases gol, el algoritmo premia la lucidez para encontrar soluciones ofensivas cuando los espacios se reducen al máximo.

Bajo este criterio, Sandoval alcanzó la cima mundial con 6.54 puntos, dejando atrás a talentos europeos como Josh King del Fulham (6.29) y Vasilije Kostov del Estrella Roja (4.68). En contraste, Gilberto Mora aparece dentro del Top 10 con 3.32 unidades, marcando una brecha estadística de 3.22 puntos a favor del canterano rojiblanco, más allá de que ambos aportan perfiles complementarios en el campo.

Presente en Chivas y Selección: ¿es hoy la mejor promesa mexicana?

El respaldo de las métricas internacionales coincide con una irrupción determinante en la Liga MX. Durante el Apertura 2026, Sandoval acumula cinco goles y una asistencia en apenas doce compromisos disputados con el Guadalajara, consolidándose como titular indiscutido en nueve de ellos.

Ese nivel superlativo también le valió su convocatoria a la Selección Mexicana, compartiendo concentración precisamente con Mora en el cruce frente a Jamaica por la Concacaf Nations League. Con presente goleador y liderazgo en estadísticas globales, el mediocampista tapatío presenta argumentos sólidos para reclamar el trono como la mayor promesa del balompié azteca.