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Atlante vs Pumas: ¿qué te puedes comprar con 200 pesos en el Estadio Banorte?

Atlante y Pumas se verán las caras este viernes como parte de la programación de Azteca. ¿Cuántas cosas te puedes comprar con 200 pesos en el Banorte?

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|Pexels / Canva / PNG

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes que habrá en el torneo regular de la Liga BBVA MX, pues el estadio Banorte abrirá sus puertas para disfrutar del compromiso entre los Potros de Hierro del Atlante, mismos que se medirán a los Pumas de la UNAM.

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La Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX dará inicio con el maravilloso Viernes Botanero entre Atlante y Pumas, equipos que se verán las caras este viernes a las 9 de la noche a través de Azteca 7. Ahora bien, ¿qué puedes adquirir en el estadio Banorte con 200 pesos?

¿Qué alimentos y bebidas puedes adquirir en el Banorte para el Atlante vs Pumas?

Como sabes, los precios de los alimentos y las bebidas dentro del estadio Banorte sufrieron una actualización luego de la remodelación que el inmueble vivió para la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que, en esencia, no son muchas las cosas que puedes adquirir con 200 pesos.

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Dentro de lo más accesible se encuentran las galletas, marquesitas, palomitas y papas cuyos costos ascienden a 120 pesos, mismas que puedes adquirir con una botella de agua simple de 600 pesos, la cual tiene un costo de 80 pesos culminando así con tus 200 pesos.

Si solo quieres adquirir una cosa, las opciones van desde un sándwich fit (150) hasta una orden de tacos de cochinita pibil, la cual tiene un costo de 150 pesos. Del mismo modo, puedes comprar un esquite tradicional por 140, pizzas individuales desde 130, un tostiesquite por 140, un hot dog internacional o una cerveza Corona por 200 pesos.

¿Cómo llegan Atlante y Pumas a este partido?

Atlante llega a este compromiso luego de caer en su último enfrentamiento, mientras que Pumas no pudo mantener la victoria después de empatar en casa frente a Cruz Azul. Los Potros se ubican en el puesto 16 de la clasificación general, mientras que los del Pedregal en el lugar 12.

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