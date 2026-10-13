Atlante vs Pumas: desde tacos de arrachera hasta esquites, esto es lo que puedes comprar para comer en el estadio

Este fin de semana se disputará un duelo por demás vibrante entre dos equipos de la capital del país. Atlante y Pumas se verán las caras en la cancha del estadio Banorte, compromiso que forma parte del Viernes Botanero y que podrás disfrutar este viernes a las 21:00 horas por Azteca Deportes.

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Se trata del regreso del Atlante a la máxima categoría y al centro del país, por lo que, tal y como ocurrió contra América y Cruz Azul, se espera una gran entrada en el Coloso de Santa Úrsula por la visita de Pumas. Ahora bien, ¿te has preguntado qué alimentos puedes adquirir en el estadio Banorte?

¿Qué alimentos venderán en el estadio Banorte para el Atlante vs Pumas?

Lo primero a tener en cuenta es que los precios del estadio Banorte sufrieron una actualización a raíz de la remodelación que el inmueble tuvo por la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que dichas cantidades podrían ser un poco costosas para cierta parte de la comunidad tanto del Atlante como de Pumas.

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Aún así, vale mencionar que la variedad es amplia y agradable. Por ejemplo, los amantes de los tacos podrán disfrutar de cochinita pibil, pastor, bistec, campechanos y arrachera. Además, también se venden pizzas individuales, así como subway, sándwich y hot dogs tanto nacionales como internacionales.

Si eres más garnachero y te gustan las frituras, tus opciones van desde papas hasta palomitas, galletas, esquites y tostiesquites, así como smoothies y burritos. Finalmente, también podrás adquirir cerveza con o sin alcohol, así como bebidas como Azulitos, refrescos de distintas marcas y agua mineral.

¿Cuáles son los antecedentes entre Atlante y Pumas?

La última vez que Atlante y Pumas se vieron las caras en un duelo oficial fue en agosto del 2014, cuando los universitarios vencieron como visitantes a su rival por 3-2. Los Potros ya saben lo que es derrotar a los del Pedregal en una final; sin embargo, solo registran un triunfo en los últimos 13 compromisos.