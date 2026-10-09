CONFIRMADO: Atlas vs Chivas del Apertura 2026 se jugará a las 9:00 horas

Este sábado 10 de octubre se disputa uno de los partidos con mayor rivalidad del futbol mexicano y que se extiende a todas sus categorías. Se trata del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas que protagonizarán los equipos Sub 21 de ambos conjuntos por la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Fecha y Horario del Clásico Tapatío Atlas vs Chivas Sub 21

Antes de que los equipos estelares se enfrenten en la cancha del Estadio Jalisco, los cuadros Sub 21 de Atlas y Chivas se medirán este sábado 10 de octubre en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México en las instalaciones del Académico de los Rojinegros.

El cuadro con límite de edad del Rebaño Sagrado buscará imponer condiciones aprovechando su mejor posición en la tabla sobre los

Rojinegros.

El conjunto Rojiblanco marcha actualmente en la posición cuatro de la tabla, mientras que los Zorros se han rezagado hasta el puesto 13.

¿Cuándo se juega el Clásico Tapatío de la Liga BBVA MX?

La ciudad de Guadalajara se paralizará este sábado 10 de octubre con el encuentro entre el Atlas y las Chivas en duelo de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Jalisco.

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La Perla Taparía arderá con este partido que enfrenta a sus dos equipos más populares y que buscan colarse en los primeros lugares de la tabla general, ya que solo un punto los separa.

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