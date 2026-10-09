OFICIAL: Los comentaristas de TV Azteca que narrarán el Tigres vs Toluca, partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se reanuda luego del parón por Fecha FIFA y la pantalla de TV Azteca tendrá su tradicional Viernes Botanero con el encuentro entre los Tigres de la UANL y el Toluca en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León que no te puedes perder con los mejores narradores.

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Tigres vs Toluca: Ver en vivo el partido de la Jornada 11

La pelota vuelve a rodar en la Liga BBVA MX con el encuentro entre los Tigres ante el Toluca por la Jornada 11 que podrás ver este viernes 9 de octubre a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración estelar de Christian Martinoli, acompañado de Luis García, David Medrano y en cancha Omar Villarreal 'Villa Villa' contando todos los detalles, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Los Universitarios buscan salir cuanto antes de los últimos lugares de la tabla general, pero tendrán que enfrentarse al Toluca super líder general que tiene como misión despegarse del América en la cima de la clasificación.

El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich solo ha ganado dos partidos en lo que va del campeonato, lo que los tiene rezagados hasta la posición 15 de la tabla, mientras que el Toluca de Antonio Mohamed es uno de los cuadros más sólidos.

Sin embargo, la Sultana del Norte se ha convertido en una de las canchas más complicadas para los Diablos Rojos que no ganan en el Universitario de Nuevo León desde el Clausura 2021, acumulando cinco derrotas y tres empates desde entonces.

Tigres vs Toluca

Estadio: Universitario de Nuevo León

Hora: 21:00

Transmisión: TV Azteca

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