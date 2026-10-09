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Fútbol

¡Hasta 6 meses! La suspensión que recibiría Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal sin autorización de su selección

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain
FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 6, 2026 Portugal’s Cristiano Ronaldo looks dejected after the match as Portugal are eliminated from the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron/File Photo|JEROME MIRON/IMAGN IMAGES via Reuters

Escrito por: Francisco Fernández

Cristiano Ronaldo ha recibido una suspensión provisional por parte de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), luego de abandonar la concentración de la Selección de Portugal previo al encuentro ante Dinamarca por la UEFA Nations League tras diferencias personales con su director técnico Jorge Jesús y ahora podría enfrentar una sanción de hasta seis meses, según informó el diario O Jogo.

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Cristiano Ronaldo enfrenta sanción de hasta seis meses por abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo está siendo investigado por la FPF para determinar la sanción que se le impondrá tras abandonar la concentración de Portugal, con base en el artículo 160, apartado 2, del reglamento disciplinario, informó el citado diario portugués.

El reglamento contempla una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa de entre 510 y 1,020 euros y la investigación deberá determinar si el delantero del Al Nassr abandonó la concentración sin autorización.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Cristiano Ronaldo se disculpó por su actitud tanto con su director técnico, como con sus compañeros y destacó que no ha renunciado del seleccionado portugués.

A su vez, explicó que los motivos de su enojo fue por el incumplimiento por parte del entrenador a los minutos que le había prometido para el partido ante Noruega en donde se pretendía que el Comandante jugara media hora, pero por el contrario se quedó calentando en la banca todo el encuentro sin ver actividad.

Posteriormente, de acuerdo con la versión de CR7, se entrevistó con Jorge Jesús para disculparse por no cumplir con su palabra y se pretendía que el estratega ofreciera un perdón público ante los medios por dejar a Cristiano en la banca, pero esto nunca pasó, lo que enfureció al delantero.

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