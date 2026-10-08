Atlas vs Chivas: el Gato Ortiz vuelve al Clásico Tapatío después de recibir amenazas de muerte

Uno de los tópicos previos a cada fecha de la Liga BBVA MX se enfoca en las asignaciones arbitrales. Aunque en general se hace hincapié en el nivel del arbitraje mundial, las aficiones y muchos medios destrozan las actuaciones de los silbantes semana con semana. En ese sentido, el Gato Ortiz está en medio de una problemática, pues la última vez que pitó un Clásico Tapatío… lo amenazaron de muerte. He aquí toda la información.

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¿Qué pasó en ese Clásico Tapatío donde amenazaron de muerte al Gato Ortiz?

Marco Antonio Ortiz (conocido como el Gato) es un árbitro internacional mexicano de 38 años. Es de los mejor valorados, de más confianza y experiencia en México. Pero sorprendió que se le asignara el Clásico Tapatío de esta Jornada 11 del Apertura 2026, meses después de que recibiera amenazas de muerte de un aficionado del Atlas en la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Esta sería su tercera asignación consecutiva de este duro partido, pues así sucedió en el primer torneo de 2026 y en el Apertura 2025. Pero justamente en el Clausura 2026 fue cuando después del duelo donde Chivas ganó 2-1 y donde se pitaron dos penales, el árbitro se dirigió a una tienda para ser increpado por un aficionado rojinegro. Este le recriminó su actuación y también le amenazó de muerte.

Ante dicha situación, el silbante se resguardó y pidió apoyo de la Federación Mexicana de Futbol y también de la Comisión de Árbitros. Allí se activó un protocolo y dicha confrontación que le hizo ese aficionado no pasó a mayores. Pero 7 meses después vuelve al Clásico Tapatío, en duelo también disputado en el Estadio Jalisco y con un ambiente muy tenso por lo que se juega en la cancha.

¿Qué se espera de este Clásico Tapatío pitado por el Gato Ortiz?

Quitando los juegos de liguilla donde se han cruzado en años recientes, es difícil recordar un Clásico Tapatío donde se jueguen tanto. Aunque faltan varios puntos por disputar, el semestre del Apertura 2026 ha sido realmente apretado. Con esto en mente, se entiende que los 3 puntos que se jugarán en la cancha del Estadio Jalisco son de urgencia para ambos. Chivas es tercero con 18 puntos y Atlas sexto con 17 unidades. Un punto de diferencia existe en un contexto que podría poner a los clubes en lo más alto… o al borde de la zona de fiesta grande del balompié nacional.