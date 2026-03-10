¡ÚLTIMA HORA! David Medrano asegura que la Comisión de Arbitraje analiza DENUNCIA ante amenazas de muerte al ‘Gato’ Ortiz

Las Chivas regresaron a la senda de la victoria tras derrotar al Atlas por 2-1 en una nueva edición del Clásico Tapatío de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, el partido se vio empañado por un desagradable incidente, luego de que el árbitro Marco 'Gato' Ortiz, fuera amenazado por un aficionado Rojinegro que lo increpo a las afueras de su hotel de concentración, reveló en un mensaje a través de sus redes sociales Francisco Chacón.

Te puede interesar: ¡Adelantos considerables! Revelan imágenes de la CANCHA del Estadio Ciudad de México a menos de 100 días de la inauguración

Tigres vs Monterrey | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

Gato Ortiz fue amenazado en su hotel de concentración, reveló Francisco Chacón

Francisco Chacón compartió el incidente que vivió el árbitro Gato Ortiz tras el partido entre Atlas y Chivas en el Clásico Tapatío en donde un aficionado del cuadro Rojinegro se acercó al silbante para amenazarlo de muerte.

"Fuerte llamada de atención para la Liga BBVA MX y la Comisión de Arbitraje. Resulta que, después del partido entre Atlas y Chivas, una persona fue al hotel de concentración de los árbitros a insultar y amenazar de muerte al árbitro Marco 'Gato' Ortiz. Afortunadamente no pasó a mayores, solo el susto para el árbitro que tuvo que ser cambiado de hotel para evitar un problema mayor", contó Chacón en su cuenta de X (antes Twitter).

Fuerte llamada de atención para @LigaBBVAMX y @Arbitraje_MX resulta que después del partido entre @AtlasFC y @Chivas una persona fue al hotel del concentración de los árbitros a insultar y amenazar de muerte al árbitro Marco "Gato" Ortiz, afortunadamente no pasó a mayores, solo… pic.twitter.com/EVgVMyTPbg — Francisco Chacón (@pacochaconmx) March 9, 2026

"Se debe de implementar más seguridad para los árbitros, sobre todo en partidos de alto riesgo pues desafortunadamente existe mucha gente que no termina de comprender que el futbol es solo un juego. Un abrazo solidario desde aquí para el Gato, esperemos que esté bien y que todo quede en un mal rato que le hicieron pasar", agregó.

Comisión de Árbitros analiza denunciar el incidente

Por su parte, David Medrano Félix compartió en su cuenta que la Comisión de Arbitraje analiza presentar una denuncia de manera formal ante las autoridades de Jalisco sobre el incidente que vivió el Gato Ortiz.

DEMANDARÁ LA C0MISION

La Comisión de Arbitraje analiza el presentar una denuncia penal por los hechos sucedidos en un hotel de Guadalajara donde el Gato Ortiz fue amenazado por una persona que le gritó que le iban a dar un levantón. — david medrano felix (@medranoazteca) March 9, 2026

"La Comisión de Arbitraje analiza el presentar una denuncia penal por los hechos sucedidos en un hotel de Guadalajara donde el Gato Ortiz fue amenazado por una persona que le gritó que le iban a dar un levantón", informó Medrano.

Te puede interesar: Otra mala noticia para el América: Jardine confirma una baja que vuelve a preocupar en Coapa