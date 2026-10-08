OFICIAL: Chivas sufre otra SENSIBLE baja para el Clásico Tapatío frente a Atlas en la Jornada 11 del Apertura 2026

Previo a la reanudación del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, Chivas de Guadalajara suma otra sensible baja para enfrentar a Atlas en el Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 11.

Se trata del mediocampista Omar Govea, pieza importante en el esquema de Gabriel Milito, quien tras salir expulsado en la Jornada 10, conoció el veredicto de la Comisión Disciplinaria del futbol mexicano y el tiempo que permanecerá fuera de actividad con el primer equipo.

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La jugada se originó en los instantes finales del compromiso frente a Querétaro. Con el conjunto rojiblanco completamente volcado al ataque en busca del descuento, los Gallos Blancos aprovecharon los espacios y armaron una descolgada fulgurante; el balón cayó en los pies de Santiago Homenchenko, quien enfiló en solitario hacia el arco con clara ventaja para definir en un mano a mano frente al guardameta tapatío.

Al quedar como el último recurso en el retroceso defensivo, Govea intentó cortar la trayectoria con una barrida a destiempo fuera del área grande, derribando por la espalda al atacante queretano e interrumpiendo el avance de forma inmediata, lo que derivó en la tarjeta roja directa decretada por el árbitro central.

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El dictamen de la Comisión Disciplinaria confirmó una sanción de un partido de suspensión, por lo que el volante no podrá estar disponible este fin de semana para medirse a los rojinegros:

"Causal 3: Evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol de un adversario que se dirige a la portería del infractor mediante una infracción sancionable con un tiro libre. (Expulsión). Partidos de Suspensión: 1"

A la suspensión de Omar Govea se sumará otro duro golpe para el mediocampo de Chivas: la baja de un elemento clave tras su reciente actividad con la Selección Mexicana.

Alarma en Chivas: Luis Romo causa baja con México y apunta a perderse el Clásico Tapatío

El panorama para el conjunto rojiblanco suma otra complicación de peso tras confirmarse los problemas físicos de Luis Romo. El mediocampista y zaguero quedó descartado de la concentración de la Selección Mexicana para encarar el partido amistoso frente a Chile, luego de presentar molestias musculares al término del compromiso contra Estados Unidos.

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Los estudios clínicos confirmaron que el seleccionado mexicano padece una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Tras reincorporarse con las Chivas, las valoraciones médicas y las sensaciones sobre el terreno de juego no arrojaron resultados alentadores.

Si bien todavía no está descartado de forma oficial y el futbolista será evaluado día a día, la realidad es que lo más seguro es que no logre llegar a tiempo y se pierda el Clásico Tapatío frente a Atlas, todo a la espera de que el parte médico del club determine con exactitud las semanas que demandará su recuperación.

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