Atlético de San Luis vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 11 de octubre, partido de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, marcador online

Atlético San Luis abre las puertas de su casa para recibir a los Guerreros de Santos Laguna en busca de un nuevo triunfo en el Torneo Apertura 2026. Ambos clubes llegan con triunfos en su último cotejo antes de la Fecha FIFA y querrán seguir con el envión en busca de meterse a zona de liguilla. Cabe destacar que, Santos superaría a su hoy rival en caso de que saque las tres unidades, por otro lado, los locales con las tres unidades aspiran al octavo lugar.

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