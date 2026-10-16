Jugador es suspendido 24 años por amaño de partidos; encabezaba una red de corrupción

El tenista serbio Stefan Milicevic ha sido inhabilitado para competir, entrenar o asistir a cualquier torneo de tenis durante 24 años, luego de ser encontrado culpable de manipulación de seis encuentros, cinco de ellos disputados por él, además de encabezar una red de corrupción en donde reclutaba a otros jugadores para participar en el amaño de partidos.

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Stefan Milicevic, suspendido por 24 años de competir en el tenis

La sanción a Stefan Milicevic fue impuesta por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) y además de la suspensión de 24 años también se le impuso una multa de 70 mil dólares por infracciones graves en las normas anticorrupción del deporte.

La sanción a Milicevic entró en vigor el pasado 9 de octubtre del 2026 y estará vigente hasta el 8 de octubre del 2050, cuando el tenista serbio tenga 53 años.

Las investigaciones de la ITIA determinaron que los seis partidos amañados por Milicevic se desarrollaron entre 2022 y 2024, además de intentar alterar los resultados de otros seis.

Milisevic se negó a participar y colaborar en las investigaciones, pese a siete intentos por medio de diversos canales de obtener respuesta. Posteriormente, el serbio volvió a ser notificado de un delito grave el 24 de septiembre del 2026, pero tampoco hubo reacción.

Stefan Milisevic, suspendido por 24 años del tenis profesional

La ITIA aplicó una "sanción por defecto" ante la falta de respuestas y conforme a las reglas de Directrices y Sanciones y sin necesidad de una audiencia anticorrupción formal.

El tenista tendrá prohibido competir, entrenar o asistir a eventos organizados o autorizados por World Tennis, WTA, ATP, Grand Slams y de cualquier federación nacional de tenis, según la ITIA.

¿Quien es Stefan Milicevic, el tenista sancionado por 24 años?

Stefan Milicevic, nacido el 26 de abril de 1997 en Belgrado, Serbia, alcanzó el puesto 1138 en el ranking mundial de la ATP en agosto del 2014 como su mejor posición, mientras que su último partido fue el 10 de junio del 2024 en un torneo de ITF.

Durante su carrera, apenas sumó un total de 4 mil 858 dólares en premios; sin embargo, tuvo una destacada trayectoria en el circuito universitario estadounidense en donde representó a la Universidad de Minnesota entre 2016 y 2020 con un récord de 81 victorias y 39 derrotas, siendo nombrado Novato del Año en la región central.

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