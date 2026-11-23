Tras un espectacular Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 ya tiene la mirada puesta en las próximas modificaciones de su reglamento. Una de las propuestas que trascendió en Europa apunta a limitar la cantidad de equipos que pueden recibir motores de un mismo fabricante a partir de 2030. Por supuesto, surge la duda por Franco Colapinto y Checo Pérez.

Mientras Colapinto es el piloto peor pagado de la F1, su futuro deportivo también depende de las decisiones técnicas que tome su escudería. Pues Alpine utiliza unidades de potencia Mercedes y podría verse obligada a buscar otro proveedor si la categoría concreta esta medida. Lo mismo con Cadillac, que usa motores Ferrari.

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El cambio de la Fórmula 1 podría perjudicar a Franco Colapinto y Alpine

De acuerdo con información de Motorsport, la categoría analiza establecer que cada fabricante de motores pueda suministrar unidades de potencia a un máximo de dos equipos: el propio y uno cliente. La iniciativa formaría parte de los cambios previstos para 2030, cuando también se contempla el regreso de los motores V8.

Este es el piloto más joven en debutar en Fórmula 1; no es Checo Pérez ni Franco Colapinto Este es el piloto más joven en debutar en Fórmula 1; no es Checo Pérez ni Franco Colapinto (Getty Images)

El principal problema para Alpine estaría en su actual asociación con Mercedes. La marca alemana abastece a cuatro escuderías: su propio equipo, McLaren, Williams y Alpine. Si se aprueba el límite, dos de ellas tendrían que encontrar otra alternativa para impulsar sus monoplazas.

Lionel Messi reconoce el talento de Franco Colapinto (Instagram:francolapinto)

¿Realmente esta medida también afectaría a Checo Pérez y Cadillac?

En el caso del mexicano Sergio Pérez, la situación sería diferente. Actualmente Cadillac utiliza motores Ferrari, pero General Motors confirmó que en 2030 se dará el estreno de su propia unidad de potencia. La intención es desarrollar un motor para la nueva reglamentación, por lo que dejaría de depender de Ferrari.

Así, Ferrari podría abastecer a su escudería y Haas, mientras Cadillac competiría como fabricante independiente. De esta manera, esta nueva reglamentación no alcanzará a la escudería estadounidense. Del mismo modo, no afecataría al piloto de México.

Checo Pérez Por qué Checo Pérez no corre este fin de semana (Cadillac F1)

Por su parte, Checo Pérez también quedaría fuera de cualquier problema. Pues todo indica que el mexicano descartó continuar en la Fórmula 1 hasta 2030, por lo que solo cumpliría su contrato hasta la temporada 2029.