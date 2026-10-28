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Quién es el piloto peor pagado de la Fórmula 1 y cuánto gana al año

El peor pagado de la Fórmula 1 (F1) gana muchísimo menos que el que mejor salario posee

Quién es el piloto peor pagado de la Fórmula 1 y cuánto gana al año F1

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que Checo Pérez vuelve a ser noticia en la F1, muchos se preguntan cuánto ganan los pilotos de Fórmula 1. Así como hay uno que ocupa el puesto 1 entre los que mejores salarios tienen, también hay dos que comparten el lugar entre los peor pagados: Franco Colapinto y Arvid Lindblad, con ingresos anuales estimados de entre 500,000 y 1 millón de dólares.

Así como muchos se preguntan cuánto cuestan los boletos para el GP de México, los salarios de los pilotos también despiertan interés entre los aficionados. Para la temporada 2026, las cifras reportadas muestran una enorme diferencia entre los contratos de las principales estrellas y los de los corredores que comienzan a consolidarse en la categoría.

Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1 2025.jpg
Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1 2025|Reuters

Franco Colapinto, el latino peor pagado de la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, aparece entre los dos corredores con los salarios más bajos de la parrilla de 2026. Según las estimaciones publicadas por RacingNews365, el argentino percibe entre 500 mil y 1 millón de dólares por año, cifra que comparte con el británico Arvid Lindblad, de Racing Bulls.

TE PUEDE INTERESAR:

Colapinto, de 23 años, llegó a la temporada 2026 como titular después de incorporarse a Alpine durante el campeonato anterior y tras un periodo en Williams.

Arvid Lindbland ocupará el lugar de Verstappen en las prácticas libres del GP de México
Arvid Lindbland ocupará el lugar de Verstappen en las prácticas libres del GP de México|Instagram (@arvid.lindbland)

Los 5 pilotos peor pagados de la Fórmula 1 en 2026

Las cantidades son estimaciones de salarios base y no incluyen bonos, patrocinios ni acuerdos publicitarios. Los 5 peores pagados son:

  • Franco Colapinto (Alpine): entre 500 mil y 1 millón de dólares.
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500 mil y 1 millón de dólares.
  • Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares.
  • Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares.
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares.
Max Verstappen
Verstappen no está conforme con la F1 2026|Max Verstappen

Los 5 pilotos mejor pagados de la F1 2026

En el otro extremo de la lista aparecen los campeones y las principales figuras de la categoría:

  1. Max Verstappen (Red Bull): 70 millones de dólares.
  2. Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares.
  3. Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares.
  4. George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares.
  5. Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares.
Checo Pérez se suma a las críticas a la Fórmula 1 por ser menos divertida y artificial
Checo Pérez se suma a las críticas a la Fórmula 1 por ser menos divertida y artificial|X/Cadillac F1 Team

¿Cuánto gana Sergio Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Checo Pérez tendría un salario anual reportado de 8 millones de dólares con Cadillac para la temporada 2026. El mexicano ocupa el puesto 12 de la clasificación salarial, por encima de varios pilotos con contratos de entre uno y siete millones.

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