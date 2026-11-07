Los motores rugirán este domingo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodriguez de la Ciudad de México, con el SpeedFest, evento que tiene HORARIOS oficiales comenzando las carreras desde las 8:45 am y concluyendo cerca de las 18:00 hrs.

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Y es que la pista se encenderá con cinco categorías diferentes, siendo lo más llamativo la final de NASCAR MÉXICO y la velocidad y adrenalina de los Trucks México.

Luego de muchos autos alcanzando altísimas velocidades se tiene previsto a las 6:30 arrancar un concierto que sea la cereza del pastel de esos desafíos en el circuito capitalino.

ESTE ES EL PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES DE SPEED FEST 8 NOVIEMBRE CDMX

Horarios agenda SpeedFest 2026 8 noviembre Horarios agenda SpeedFest 2026 8 noviembre

Super Turismos Light, la primera carrera OFICIAL en el Speed Fest

Para abrir el apetito de automovilismo deportivo, a las 8:45 de la mañana con los Super turismos light, autos que van desde Chevys o Pointer modificados como coches de carreras, con motores de alto poder que pueden alcanzar hasta 200 kilómetros por hora.

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Copa 1.8 emocionará en SpeedFest

Luego a las 9:30 en una carrera de media hora, estarán los Copa 1.8, que son coches Audis, BMW entre otros, de mayores dimensiones en relación a los light.

La energía de estos coches también emocionan en cada momento.

Copa TC 2000, la carrera más longeva en México

Luego a las 10:25 de la mañana, los TC2000 con autos tipo turismo, con mucha potencia y que suena enserio en el autódromo, correrán en búsqueda de seguir con la adrenalina.

Trucks México, uno de los eventos más esperados

Las camionetas acondicionadas, equipadas y con mucho poder correrán a las 12:55 de la tarde con 70 vueltas por el Autódromo. Las camionetas correrán a altas velocidades y serán el preámbulo a Nascar.

Nascar México, a encontrar un campeón en sus categorías en el SpeedFest

A as 14:50 de la tarde, los NASCAR rugirán con una carrera a 150 vueltas. Será la aparición de la versión México de Nascar y se puede esperar mucha adrenalina, velocidad, tensión en la pista y drama.

Los bólidos alcanzan altas velocidades en su estructura tipo turismo.

Más actividades y el concierto de LTD ROCK en el SpeedFest

Al mediodía habrá un desfile y será en ese periodo cuando existan shows de motos con piruetas aéreas, ademas de coches haciendo drifting en la pista.

A las 6:30 una serie de DJS estarán tocando para dar paso a LTD ROCK, que es la suma de músicos de las bandas como Bon y Los Enemigos del Silencio, Neón, Rostros Ocultos, La Lupita, Jotdog y Azul Violeta, con colaboraciones de figuras de Fobia, Panteón Rococó, Zurdok, DLD y más, las cuales en conjunto tocan algunas de las canciones más representativas, por lo que es un paso musical e histórico imperdible.