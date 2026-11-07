Max Verstappen arrancará 21° en el GP de Brasil: ¿Qué pasó y por qué saldrá tan atrás?

Max Verstappen tendrá que buscar otra remontada en Interlagos. El piloto de Red Bull aparece en la posición 21 de la parrilla provisional del GP de Brasil 2026, luego de recibir una sanción por superar el límite de componentes permitidos en su unidad de potencia. Así, arrancaría desde la última fila, por delante de Sergio ‘Checo’ Pérez.

El neerlandés terminó 16° en la clasificación del sábado, marcada por la lluvia. Sin embargo, su lugar de salida ya estaba condicionado desde antes de disputar la sesión: los cambios realizados en su monoplaza le costaron una penalización acumulada de 30 posiciones.

¿Por qué Max Verstappen recibió una sanción de 30 posiciones en el GP de Brasil?

La FIA confirmó que Red Bull incorporó el quinto motor de combustión interna, el quinto turbocompresor y el quinto conjunto de escape al auto de Verstappen. Cada uno de estos elementos superó la cantidad autorizada para la temporada y provocó un castigo de diez lugares.

F1 Grand Prix of Mexico - Practice 2 Isack Hadjar of France driving the (6) Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford Powertrains during the Practice 2 prior to the Formula 1 Grand Prix of Mexico 2026, at Autodromo Hermanos Rodriguez, on October 30, 2026, Mexico City, Mexico. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Al sumar las tres penalizaciones, el neerlandés acumuló 30 puestos de sanción. El reglamento establece que quienes reciben un castigo superior a 15 posiciones deben arrancar desde el fondo de la parrilla.

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Los cambios llegaron en un fin de semana con dificultades para el piloto de Red Bull. Durante los entrenamientos del viernes reportó problemas al reducir marchas y una dirección demasiado pesada, aunque consiguió el tercer mejor tiempo en ambas sesiones.

¿Cómo quedó Verstappen en la clasificación del GP de Brasil?

Verstappen superó la Q1 con una vuelta de 1:31.238, pero no salió a disputar la Q2 cuando ya sabía que tendría que arrancar desde el fondo. De esta manera, quedó ubicado en el puesto 16 de la clasificación.

Tras aplicar las penalizaciones, el orden provisional coloca a Lewis Hamilton en el lugar 20, a Verstappen en el 21 y a Checo Pérez en el 22. Los tres deberán recuperar posiciones durante la carrera del domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace.

La ubicación del neerlandés está sujeta a la confirmación de la parrilla definitiva. Por ahora, el panorama lo obliga a comenzar desde la penúltima posición.