Jonathan McEvoy lleva más de 20 años cubriendo la Fórmula 1 para el Daily Mail, pero no podrá asistir como periodista acreditado a las últimas tres carreras de 2026. La FIA decidió retirarle sus credenciales después de que llamara a Charles Leclerc con un insulto en una columna publicada tras el Gran Premio de México.

La sanción fue comunicada el jueves 12 de noviembre y provocó una respuesta inmediata del periódico británico, que anunció que no enviará periodistas a los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

El Daily Mail considera que la decisión es desproporcionada y ha exigido que su corresponsal recupere la acreditación.

¿Qué escribió el periodista sobre Charles Leclerc?

La polémica comenzó el 4 de noviembre, cuando McEvoy publicó una columna sobre la actuación de Leclerc en el Gran Premio de México.

Durante la primera vuelta, el piloto de Ferrari se salió de la pista mientras peleaba con Lewis Hamilton y regresó por delante de su compañero. Los comisarios determinaron que había obtenido una ventaja y lo sancionaron con cinco segundos.

McEvoy criticó la maniobra y llamó al monegasco “sneaky little bastard”, un insulto que podría traducirse como “pequeño bastardo tramposo”.

La FIA consideró que el lenguaje utilizado no cumplía con los estándares profesionales exigidos a los periodistas acreditados.

El organismo explicó que sus normas le permiten retirar credenciales y que el periódico podía enviar a otro reportero para cubrir las carreras restantes.

¿Por qué el Daily Mail decidió boicotear las últimas carreras de F1?

El periódico rechazó sustituir a McEvoy. Chris Dean, responsable de su sección deportiva, cuestionó que una columna de opinión fuera motivo suficiente para impedirle trabajar en el paddock.

La Society of Editors, organización británica dedicada a defender la libertad de prensa, también criticó la sanción y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el periodismo independiente.

McEvoy aseguró que le informaron que podría recuperar su acreditación al comienzo de 2027, aunque la FIA no lo ha confirmado públicamente.

La decisión deja una pregunta sobre la mesa: hasta dónde puede intervenir el organismo que regula la Fórmula 1 cuando un periodista publica una opinión que considera ofensiva.

Mientras esa discusión continúa, el Daily Mail mantiene su boicot y McEvoy no podrá cubrir desde el paddock las tres últimas carreras de la temporada.