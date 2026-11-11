Checo Pérez volvió a perder posiciones por un problema ajeno a su manejo.

El mexicano terminó 18.º en el Gran Premio de Brasil después de que una parada lenta de Cadillac lo hiciera retroceder, justo cuando había conseguido acercarse a sus rivales de la zona media.

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Lo que más molestó al tapatío fue que no se trató de una falla nueva. Una semana antes, durante el Gran Premio de México, el equipo había sufrido un inconveniente similar con las herramientas utilizadas para cambiar los neumáticos.

En Interlagos, Pérez consiguió avanzar desde el fondo de la parrilla y llegó a pelear con Carlos Sainz y Oliver Bearman. Sin embargo, el tiempo perdido en pits terminó por complicar una carrera en la que había encontrado un ritmo competitivo.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre los errores de Cadillac en los pits?

Después de la carrera, Checo reconoció que el monoplaza había respondido mejor de lo esperado, tanto en condiciones de lluvia como sobre pista seca.

El problema llegó durante su cambio de neumáticos. La detención le costó posiciones que había recuperado en pista y volvió a dejarlo lejos de los puntos.

“Otra vez el mismo problema de México”, señaló Pérez, quien pidió al equipo trabajar para reparar sus herramientas y evitar que la situación se repita.

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En el Autódromo Hermanos Rodríguez, una falla en una pistola neumática ya le había costado aproximadamente cuatro o cinco segundos durante una parada. Aquella carrera también terminó comprometida por otros incidentes y una penalización.

Para Cadillac, los errores en pits se han convertido en un problema adicional al rendimiento del auto.

¿Qué pasó con Valtteri Bottas y qué necesita mejorar Cadillac?

El fin de semana de Brasil fue todavía peor para Valtteri Bottas, quien ni siquiera pudo arrancar la carrera.

Los mecánicos encontraron un problema con la tuerca de la rueda trasera derecha cuando preparaban su monoplaza en la parrilla. El inconveniente impidió retirar el neumático y dejó al finlandés fuera de competencia antes de la salida.

Así, Cadillac terminó el domingo con un solo auto en pista y nuevamente sin puntos.

Pérez, al menos, rescató el ritmo mostrado durante la carrera. Consideró que el equipo tomó buenas decisiones estratégicas y pudo competir con otros monoplazas, aunque el resultado final no reflejó ese avance.

La siguiente carrera será el Gran Premio de Las Vegas, el 21 de noviembre. Cadillac llegará con la necesidad de corregir los problemas en sus paradas, que ya perjudicaron a Checo en dos fines de semana consecutivos.