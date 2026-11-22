Ferrari se fue del Gran Premio de Las Vegas 2026 con apenas siete puntos y otro choque entre sus pilotos. Lewis Hamilton terminó séptimo y, tras la carrera, apuntó a la pelea con Charles Leclerc como una de las razones por las que la escudería dejó escapar un mejor resultado. El británico quería que ambos aprovecharan el rebufo para alcanzar a los McLaren, pero el intento de adelantamiento de su compañero terminó en un trompo.

Hamilton explicó que se sentía más rápido en ese momento y que cada vez que peleaban entre ellos les hacía perder terreno frente a los pilotos de adelante. “Supongo que no teníamos la misma mentalidad. Al final, eso nos costó muchos puntos hoy”, declaró el siete veces campeón del mundo.

¿Cómo fue el choque entre Hamilton y Leclerc en Las Vegas?

El incidente ocurrió en la vuelta 37 de 50. Hamilton marchaba sexto y Leclerc era séptimo, a unos dos segundos del líder, Max Verstappen. El monegasco se lanzó por el interior de la curva 7 y tocó la rueda trasera izquierda del auto de su compañero. Hamilton hizo un trompo y perdió cuatro posiciones.

Los comisarios determinaron que Leclerc inició el adelantamiento desde demasiado atrás y que su eje delantero no llegó a la altura del espejo de Hamilton en el vértice de la curva. Lo responsabilizaron por el contacto y le impusieron 10 segundos de penalización, que lo relegaron al décimo lugar. Hamilton también había cumplido un castigo de 10 segundos por salirse de la pista y mantener la posición ante Lando Norris en un incidente previo.

Ferrari Ferrari sumó solo 7 puntos en Las Vegas (X: @ScuderiaFerrari)

¿Qué dijeron Charles Leclerc y Ferrari tras el choque?

Leclerc aceptó la responsabilidad y explicó que vio un espacio para adelantar, aunque creyó que Hamilton no alcanzó a verlo. Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, calificó el choque de inaceptable y reveló que el equipo ya le había pedido al monegasco que pensara en la escudería mientras peleaba con su compañero.

La tensión ya venía del GP de la Ciudad de México. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, ambos se disputaron el liderato en la primera vuelta y Leclerc recibió cinco segundos de sanción por adelantar a Hamilton fuera de la pista. Ferrari habló con los dos pilotos en São Paulo, antes de que volvieran a tocarse en Las Vegas.