Sergio ‘Checo’ Pérez sigue en busca de su primer punto como piloto de Cadillac y, pese a que la Fórmula 1 ya tiene a un ganador, la temporada 2026 sigue en curso y se encuentra en su recta final. Sin embargo, el piloto mexicano no verá acción este fin de semana y no correrá este domingo 15 de noviembre. ¿Por qué?

La razón por la que Checo Pérez no se montará en su monoplaza este domingo será porque no hay ninguna carrera programada para el día de la fecha. Luego de lo que fue el Gran Premio de Brasil, la F1 estableció una semana de parón y volverá al ruedo el próximo jueves 19 de noviembre con las primeras prácticas para el Gran Premio de Las Vegas.

Los horarios para el GP de Las Vegas

Checo Pérez volverá a la actividad el próximo jueves 19 de noviembre con las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas. La actividad continuará el viernes con el último ensayo y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el sábado 21 de noviembre a las 22:00 horas, tiempo central de México.

GP de las Vegas Checo Pérez volverá a correr en el GP de las Vegas (Fórmula 1)

A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las fechas del calendario, los aficionados mexicanos podrán seguir esta competencia el sábado por la noche. Estos son los horarios de cada sesión, todos correspondientes al centro de México:

Práctica libre 1: jueves 19 de noviembre | 18:30 horas.

Práctica libre 2: jueves 19 de noviembre | 22:00 horas.

Práctica libre 3: viernes 20 de noviembre | 18:30 horas.

Clasificación: viernes 20 de noviembre | 22:00 horas.

Carrera: sábado 21 de noviembre | 22:00 horas.

¿Cuántas carreras quedan en la temporada 2026 de la F1?

Restan tres Grandes Premios para que termine la temporada 2026 de la Fórmula 1. Las Vegas será la última parada del año en territorio americano y, posteriormente, la categoría viajará a Medio Oriente para disputar las competencias de Qatar y Abu Dhabi. Así queda el calendario restante:

GP de Las Vegas: sábado 21 de noviembre.

GP de Qatar: domingo 29 de noviembre.

GP de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre.

De esta manera, el campeonato llegará a su fin en el circuito de Yas Marina. Para Checo, este tramo final representará la oportunidad de cerrar su primera temporada con Cadillac con un mejor resultado y sumar experiencia de cara al próximo año.