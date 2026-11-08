Kimi Antonelli ya es campeón, pero la F1 2026 no termina: esto es todo lo que sigue en juego

Kimi Antonelli ya tiene su lugar en la historia de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes aseguró el Campeonato Mundial de Pilotos 2026 tras terminar tercero en el Gran Premio de México y se convirtió, con 20 años, en el campeón más joven de la categoría. Sin embargo, la temporada todavía tiene varias cuentas pendientes.

Además de las victorias que se disputarán en las últimas carreras, siguen en juego el Campeonato de Constructores, el subcampeonato de pilotos y posiciones que pueden modificar el balance del año para distintas escuderías. Para México, también aparece un objetivo que Checo Pérez todavía busca cumplir con Cadillac.

¿Qué necesita Mercedes para ganar el Campeonato de Constructores de la F1 2026?

La coronación de Antonelli no aseguró automáticamente el título para su equipo. Antes del GP de São Paulo, Mercedes suma 630 puntos y Ferrari tiene 504, por lo que la diferencia entre ambos es de 126 unidades. La escudería italiana es la única que todavía puede arrebatarle el campeonato.

De acuerdo con las combinaciones publicadas por la Fórmula 1, Mercedes será campeón en Brasil si consigue al menos tres puntos más que Ferrari. Así, saldría de Interlagos con una ventaja mínima de 129 unidades, justamente las que quedarán disponibles después de esa carrera.

En caso de igualdad al finalizar la temporada, Mercedes tendría asegurado el desempate por su mayor cantidad de triunfos. Por su parte, un doblete de Ferrari impediría la definición en Brasil y trasladaría la pelea a Las Vegas.

Mexico City Grand Prix Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli celebrates after finishing third in the race and clinching the 2026 Formula One World Championship REUTERS/Raquel Cunha (Raquel Cunha/REUTERS)

Verstappen y Hamilton pelean por el subcampeonato de pilotos

Con el primer puesto resuelto, la atención también pasa a quién terminará como escolta de Antonelli. Max Verstappen llega a Brasil con 261 puntos, apenas dos más que Lewis Hamilton, quien suma 259.

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George Russell y Charles Leclerc también están cerca, mientras que Lando Norris conserva posibilidades de avanzar. Así se encuentra la clasificación antes de Interlagos:

Max Verstappen: 261 puntos.

Lewis Hamilton: 259 puntos.

George Russell: 250 puntos.

Charles Leclerc: 245 puntos.

Lando Norris: 221 puntos.

La diferencia de solo 16 unidades entre Verstappen y Leclerc permite que una carrera cambie el orden de varios candidatos. Para Russell, además, el cierre ofrece la posibilidad de acompañar a su compañero en los dos primeros lugares del campeonato.

Max Verstappen Getty Images (Getty Images)

¿Qué se juegan Checo Pérez y las demás escuderías?

Checo Pérez todavía persigue sus primeros puntos de 2026. Antes de Brasil, tanto el mexicano como Valtteri Bottas permanecen en cero, por lo que Cadillac busca estrenar su casillero antes de que termine su temporada debut.

La escudería ocupa el último lugar de Constructores, detrás de Aston Martin, que suma siete puntos, y Williams, que tiene 12. Un resultado dentro de los diez primeros podría abrir una oportunidad para cambiar ese panorama.

Más arriba también hay duelos abiertos: Red Bull supera a McLaren por 17 puntos en la pelea por el tercer puesto, mientras que Haas tiene apenas cuatro de ventaja sobre Audi por el séptimo lugar.

Cada posición tiene consecuencias. La clasificación de Constructores influye en el reparto de premios económicos y en las asignaciones de pruebas aerodinámicas, por lo que las últimas carreras también pesan en la preparación del siguiente año.