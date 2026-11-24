Guenther Steiner cree que Fred Vasseur ya no puede resolver por sí solo los problemas entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El exdirector de Haas considera que los enfrentamientos entre ambos pilotos podrían obligar a los máximos dirigentes de Ferrari a intervenir.

Leclerc hizo contacto con Hamilton durante el Gran Premio de Las Vegas cuando ambos peleaban por la sexta posición. El británico terminó haciendo un trompo y el monegasco recibió una penalización de diez segundos.

Lo que más molestó a Vasseur fue que no era la primera vez que sucedía algo así. Ferrari ya había hablado con sus pilotos después del contacto que protagonizaron durante el Gran Premio de México.

🚨 Guenther Steiner advierte que el conflicto entre Hamilton y Leclerc podría provocar cambios en Ferrari.



"Esto no se discute únicamente entre los dos pilotos y Fred. Se discute en la sala de juntas".



Dos incidentes en menos de un mes y una directiva que está perdiendo la… pic.twitter.com/CH7GRtYl4x — Gabo Martínez (@gabomrubio) November 24, 2026

Guenther Steiner anticipa cambios dentro de Ferrari

Durante su participación en The Red Flags Podcast, Steiner explicó que las diferencias entre Hamilton y Leclerc podrían convertirse en un problema difícil de manejar para Vasseur.

El italiano considera que los dirigentes de Ferrari tendrán distintas opiniones sobre lo que debe hacerse con los pilotos, por lo que llegar a un acuerdo tampoco será sencillo.

Steiner cree que habrá cambios dentro de la escudería, aunque no especificó si estos afectarían directamente a Hamilton, Leclerc o al propio Vasseur.

Hasta el momento, Ferrari no ha anunciado ningún cambio en su alineación de pilotos ni en su estructura directiva.

¿Por qué Fred Vasseur terminó tan molesto con Charles Leclerc?

Vasseur reveló después de la carrera en Las Vegas que Leclerc había recibido instrucciones de no intentar adelantar a Hamilton.

El monegasco desobedeció la indicación y terminó décimo después de cumplir su penalización, mientras que el siete veces campeón del mundo cruzó la meta en la séptima posición.

El francés lamentó que sus pilotos volvieran a comprometer el trabajo de los empleados de Maranello por una pelea en pista.

Ferrari ocupa el segundo puesto del campeonato de constructores con 517 puntos, una ventaja de 77 unidades sobre Red Bull y de 86 sobre McLaren cuando todavía quedan por disputarse los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi.